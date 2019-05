Speelronde 33: Ajax slaat toe in blessuretijd, ADO verpest afscheid Van Persie

Zondagmiddag vanaf 14.30 uur wordt de voorlaatste speelronde in de Eredivisie afgewerkt. Koploper Ajax, dat midweeks door Tottenham Hotspur werd uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League, kan op eigen veld tegen FC Utrecht een volgende stap zetten richting het kampioenschap, terwijl titelconcurrent PSV op bezoek gaat bij AZ. Het thuisduel van Feyenoord met ADO Den Haag staat vooral in het teken van het afscheid van Robin van Persie en trainer Giovanni van Bronckhorst, terwijl NAC Breda in Friesland tegen sc Heerenveen vecht voor zijn laatste kans op lijfsbehoud.

Ruststanden speelronde 33 Eredivisie:

Feyenoord - ADO Den Haag 0-1

AZ - PSV 0-0

Ajax - FC Utrecht 2-1

PEC Zwolle - VVV-Venlo 1-0

FC Groningen - Fortuna Sittard 1-0

SC Heerenveen - NAC Breda 0-0

Willem II - FC Emmen 2-1

Heracles Almelo - Excelsior 1-2

Vitesse - De Graafschap 2-0