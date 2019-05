‘Flauw om dat te zeggen over Van Bommel, hij zit er echt mee’

Ajax verloor afgelopen dinsdag in extremis van Tottenham Hotspur en greep hierdoor naast een plaatsbewijs voor de finale van de Champions League. Guus Hiddink voelt mee met collega Erik ten Hag. De huidige trainer van het Olympisch elftal van China overkwam hetzelfde in 2005 toen PSV in de halve finale op schlemielige wijze werd uitgeschakeld door AC Milan. Vier jaar later stond hij wederom met lege handen.

“Dat is rampzalig. Je bent zo gefocust op de finale”, zegt Hiddink zondagochtend in De Tafel van Kees op FOX Sports. “Dat glipt dan door je handen. Dan ben je even van de wereld af.” Massimo Ambrosini was veertien jaar geleden verantwoordelijk voor de 2-1 van de Milanezen en dompelde PSV daarmee in diepe rouw. De Eindhovenaren wonnen uiteindelijk met 3-1, maar kwamen een doelpunt tekort om de finale te bereiken. AC Milan had thuis met 2-0 gewonnen en ging dankzij de treffer in het Philips Stadion naar de eindstrijd van het miljardenbal.

Van Bommel, die het duel met AC Milan destijds als speler meemaakte, zei afgelopen vrijdag op een persmoment dat Ajax de kater van de uitschakeling nog wel even zal voelen. Veel voetbalvolgers vonden dat een knap staaltje psychologische oorlogsvoering. Hiddink kent de trainer van PSV als geen ander en is een andere mening toegedaan. “Het is een beetje flauw om te zeggen dat het een psychologisch spelletje is. Hij zit er echt mee. De goal van Ambrosini voelt hij persoonlijk nog.”

Hiddink kan zich ook de uitschakeling van Chelsea door Barcelona in 2009 nog goed herinneren. Een laat doelpunt van Andrés Iniesta hielden the Blues toen uit de finale van de Champions League. “Dat duurt behoorlijk lang, maar je moet wel door. Vier dagen later speelden we tegen Arsenal in het Emirates Stadium. Ik dacht: hoe krijg ik de zaak in vier dagen opgepept? We gingen trainen en de vonken spatten ervan af. We wonnen met 1-4 in het Emirates. Je hebt er niet zoveel tijd voor. Het hangt ervan af hoe die groep in elkaar zit. De groep bij Chelsea reageerde fantastisch.”