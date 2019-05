Ajax Vrouwen mazzelen en dompelen PEC Zwolle in diepe rouw

Voor het derde seizoen heeft het vrouwenteam van Ajax de KNVB Beker gewonnen. De ploeg van afzwaaiend trainer Benno Nihom leek in de eindstrijd niet voorbij PEC Zwolle te komen, maar diep in de blessuretijd groeide Vanita Lewerissa uit tot heldin bij de Amsterdammers. PEC, de nummer vijf van de Eredivisie Vrouwen, speelde een uitstekende wedstrijd en was in grote fasen van de wedstrijd de bovenliggende partij in het Van Donge & De Roo Stadion van Excelsior.

Het werd een aantrekkelijke finale, waarin beide ploegen meteen de aanval zochten. Het leidde tot een vroeg openingsdoelpunt: na een lage voorzet van Leonie Vlek gleed Maxime Bennink de bal van dichtbij in het doel voor PEC. Ajax kwam snel met een antwoord: Linda Bakker werd weggestuurd en schoot de bal rustig achter de uitgekomen keepster Nienke Olthof. Er kwamen vervolgens kansen over en weer, waarvan de belangrijkste voor Lewerissa: de Ajacied trof na 26 minuten de lat.

PEC deed zeker niet onder voor Ajax in de eerste helft. De ploeg van trainer Carin Bakhuis slaagde erin om Ajax onder druk te zetten en met name in het slot van de eerste helft leidde dat tot een aantal mogelijkheden. Evenwel was 1-1 de ruststand in Kralingen. Na rust domineerde PEC het spel nog nadrukkelijker, maar creëerde het minder kansen om de voorsprong te grijpen. Na ruim een uur volgde in de uitbraak juist een grote kans voor Ellen Jansen van Ajax, die van dichtbij te wild schoot.

Twintig minuten voor tijd dacht Jansen alsnog te scoren, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens een overtreding van de spits. Het overwicht van PEC verdween; vijf minuten voor tijd voorkwam doelvrouw Olthof van PEC de 2-1 van Eshly Bakker. Een verlenging leek noodzakelijk, maar in de derde minuut van de blessuretijd bepaalde Ajax anders. Lewerissa kreeg de bal van dichtbij tegen zich aan na een corner en zorgde met meer geluk dan wijsheid voor de beslissing in de finale.