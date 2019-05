Man United raakt belangrijke kracht kwijt: ‘Het was een enorme eer’

Ander Herrera is bezig aan zijn laatste weken bij Manchester United. De Spaanse middenvelder beschikt over een aflopend contract en the Red Devils hebben zaterdagochtend via de officiële kanalen bekendgemaakt dat Herrera na dit seizoen zal vertrekken. De tweevoudig international van zijn land wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar Paris Saint-Germain en lijkt zijn loopbaan te gaan vervolgen in Frankrijk.

“Het rood zal voor altijd in mijn hart zitten. Dat wist ik al vanaf de eerste keer dat ik hier speelde en ik het shirt mocht dragen. Een club met duizenden fans die respect hebben voor de spelers die alles hebben gegeven. Het voelde speciaal toen mijn naam werd gescandeerd. Het maakte mij trots toen de fans beslisten dat ik deel uitmaak van de ongelooflijke geschiedenis van deze club”, reageert Herrera, die in het seizoen 2016/17 werd uitgeroepen tot Speler van het Jaar van Manchester United, in een afscheidsboodschap.

“Iedere keer dat ik de club mocht vertegenwoordigen, in elke wedstrijd, tijdens overwinningen of nederlagen, zelfs als ik niet mijn steentje bij kon dragen op het veld, begreep ik wat Manchester United betekent. Ik ga me elk van de bijna tweehonderd wedstrijden die ik in dit shirt speelde herinneren. Omdat spelen voor de grootste club in Engeland een enorme eer is geweest. Bedankt voor vijf geweldige jaren.”

Herrera kwam in 2014 voor 36 miljoen euro over van Athletic Club en won in dienst van Manchester United onder meer een FA Cup en de Europa League. De 29-jarige middenvelder kwam dit seizoen vooralsnog 22 keer in actie in de Premier League en stond, als hij fit was, meestal in de basis. Het vertrek van Herrera lijkt een exodus in te luiden bij de club van trainer Ole Gunnar Solskjaer, daar spelers als Antiono Valencia, David de Gea, Eric Bailly, Paul Pogba, Juan Mata en Romelu Lukaku ook al geruime tijd in verband worden gebracht met een vertrek.