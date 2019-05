‘Ik ben ervan overtuigd dat nieuwe directie de relatie met Ajax in stand houdt’

Hans Nijland is bezig aan zijn laatste weken als algemeen directeur van FC Groningen. Deze week was hij namens de club aanwezig bij het duel in de halve finale van de Champions League tussen Ajax en Tottenham Hotspur. De Amsterdammers hadden de directies van alle Eredivisie-clubs uitgenodigd in de Johan Cruijff ArenA en Nijland maakte gebruik van de invitatie. Hij vindt het belangrijk dat de relatie met Ajax goed blijft.

“Hier in Groningen wordt er vaak gemekkerd op Ajax, maar wij hebben een prima verstandhouding met die club. We hebben nogal wat spelers die er vandaan komen”, aldus Nijland, doelend op Deyovaisio Zeefuik en Kaj Sierhuis. Eerder dit seizoen speelde Mateo Cassierra nog op huurbasis in Groningen. “Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe directie (Mark-Jan Fledderus en Wouter Gudde, red.) die relatie met Ajax in stand gaat houden.”

Drie dagen voor de kraker tussen Ajax en Tottenham ging Nijland nog met Fledderus op zoek naar nieuw talent in een ‘Balkanland’. “Ik zeg niet welk land en voor wie we kwamen, want dat lijkt me niet slim in verband met eventuele onderhandelingen. Op zondag zagen we drie wedstrijden, want ik zeg altijd: een zoekende hond vindt altijd bot”, aldus Nijland, die doelt op Luis Suárez. De Uruguayaanse aanvaller van Barcelona werd in 2006 bij toeval gescout door Groningen. "Daar waren we niet voor gekomen, maar die zagen we destijds ook spelen."

FC Groningen neemt zondag na afloop van de thuiswedstrijd tegen Fortun Sittard afscheid van Nijland. Na 23 jaar geeft hij op zijn 59ste verjaardag het stokje over aan Wouter Gudde. “Onder zijn leiding krabbelde de noodlijdende en zieltogende Groningse club weer op tot het voetvalbolwerk van Noord-Nederland van heden ten dagen”, zo schreef de club onlangs over Nijland. Voorafgaand aan het afscheid van Nijland worden ook assistent-trainer Hennie Spijkerman, Kevin Begois, Thomas Bruns en Mimoun Mahi uitgezwaaid.