PSV-verdediger lovend over Ajax: ‘Zo eerlijk moet je gewoon zijn’

Angeliño maakte vorig jaar grote indruk als huurling van Manchester City bij NAC Breda. PSV wist genoeg en nam hem afgelopen zomer over van de Engelse grootmacht. De 22-jarige linksback speelde zich moeiteloos in de basis in de ploeg van trainer Mark van Bommel. Terugkijkend op zijn eerste seizoen in het shirt van de Eindhovenaren heeft de Spanjaard een goed gevoel, al zou het bij hem steken als er dit seizoen geen prijs gewonnen wordt. “Een seizoen is pas goed als je iets gewonnen hebt. Dat hopen we alsnog te doen. Gewoon zelf twee keer drie punten pakken en dan zien we wel waar het schip strandt”, zegt hij in het Eindhovens Dagblad.

PSV stond lange tijd bovenaan in de Eredivisie, maar staat al een aantal weken op basis van doelsaldo op de tweede plaats achter Ajax. “We hebben dit jaar een concurrent die het heel goed gedaan heeft, zo eerlijk moet je gewoon zijn. Ik heb genoten van de Champions League-wedstrijden van Ajax en de vaak offensieve en dominante manier van spelen die ze daarbij lieten zien”, aldus de linksback in het regionale dagblad. “Zelf hadden we het denk ik beter kunnen doen, maar onze groep was gewoon extreem zwaar. In het bekertoernooi vind ik dat we als team hebben gefaald.”

Met nog twee wedstrijden voor de boeg wil Angeliño er alles aan doen om de landstitel alsnog naar Eindhoven te halen. “We hebben een aantal kleine foutjes gemaakt, maar het maakt eigenlijk niet uit hoe groot of klein ze waren. We staan nu tweede, dat is de realiteit. Het eerste deel was echt heel goed en alles leek bijna vanzelf te gaan. Vanaf die wedstrijd in Emmen na de winterstop is het wat minder gegaan en verloren we iets te vaak punten.”

Na een goed eerste seizoen in Eindhoven heeft Angeliño niet de intentie om PSV komende zomer te verlaten. “De komende twee wedstrijden winnen en daarna rust pakken, is wat er nu op mijn netvlies staat. Volgend jaar wil ik het nóg beter doen, al denk ik dat mijn hele seizoen behoorlijk constant was”, aldus de linksback, dit seizoen goed voor negen assists. “We hebben veel gewonnen, maar hadden bijvoorbeeld in Emmen of Heerenveen geen punten hoeven te verspelen.”