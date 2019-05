Memorabele corner Liverpool gesprek van de dag: ‘Ze gingen gewoon slapen!’

Liverpool verraste vriend en vijand door dinsdagavond in de halve finale van de Champions League met 4-0 te winnen van Barcelona en zodoende de 3-0 nederlaag in het Camp Nou weg te poetsen. De laatste treffer verwonderde menigeen, daar Trent Alexander-Arnold de corner snel nam en Divock Origi in stelling bracht. De verdediger is na afloop verheugd met de memorabele overwinning.

“Het was instinct, die corner. Het was een van die momenten waarin je opeens een mogelijkheid ziet”, zegt de Engelsman bij BT Sport. “Divock stond aan en maakte het heerlijk af. Misschien kwam de bal iets te snel zijn kant op, maar hij is een topspeler. Iedereen zal zich dit moment blijven herinneren.” Ook Origi is enorm trots op de comeback van Liverpool.

“We hebben het zo goed gedaan. Ongelooflijk, 4-0 tegen Barcelona”, aldus de aanvaller, die twee keer scoorde, tegenover RMC Sport. “We hebben met ons hele hebben en houwen gespeeld. Het is ons gelukt! We hebben veel respect voor Barcelona, maar dit keer maakte de mentaliteit het verschil. Bij de vierde goal was iedereen moe. Dit soort goals vallen eigenlijk altijd wel op de trainingen, maar in de wedstrijden..."

Rio Ferdinand is verbaasd over hoe de vierde treffer van Liverpool tot stand kwam. De oud-verdediger haalt bij zijn analyse uit naar de spelers van Barcelona. “Ze gingen gewoon slapen! Dit is een fout die doorgaans wordt gemaakt door schooljongens. Als de bal uit het spel gaat, moet je je direct klaarmaken om de corner te verdedigen”, zegt Ferdinand bij BT Sport.