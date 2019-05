Adrie Koster: ‘Op momenten wel van Ajax genoten moet ik zeggen’

Willem II verloor zondagavond met stevige de cijfers de finale om de TOTO KNVB Beker van Ajax in de Rotterdamse Kuip (0-4). In de beginfase kon de ploeg van Adrie Koster nog aardig meekomen, maar toen de Amsterdammers de ban braken was het snel gedaan met de aspiraties van zijn ploeg, zo erkende hij na afloop. In gesprek met verslaggever Justus Dingemanse bekende hij na afloop voor de camera van Voetbalzone zelfs bij tijd en wijlen genoten te hebben van het spel van de tegenstander.

