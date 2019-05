Sjaak Swart kijkt tevreden toe: ‘Hij ligt goed bij de spelersgroep van Ajax’

Sjaak Swart kijkt met genoegen naar het spel van Ajax onder Erik ten Hag. De Ajax-trainer lag eerder dit seizoen nog regelmatig onder vuur, maar ontvangt rondom de duels met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League louter complimenten. Ten Hag kan later deze zondag zijn eerste prijs veroveren in dienst van de Amsterdammers, want bij winst op Willem II mag de TOTO KNVB Beker worden bijgezet in de prijzenkast.

“Je kunt niets zeggen. Hij doet het goed”, vertelt Swart in De Tafel van Kees van FOX Sports. “Ik heb weleens met hem gesproken en hij ziet het spel goed. Hij kan het wel neerzetten. Ajax is toch iets hoger, dat is nou eenmaal zo. In het begin was het zoeken, maar als je nu kijkt, heeft hij toch het elftal staan. De spelers gaan ook vooruit, dat is ook een teken dat het goed gaat. In zijn totaliteit vind ik Ajax vooruitgegaan. Hij ligt goed bij de spelergroep.”

Tafelgenoot Robert Maaskant, thans technisch directeur van Almere City, sluit zich aan bij de woorden van Swart en is louter positief over het werk van Ten Hag in de Johan Cruijff ArenA. “Hij kreeg kritiek, maar je kunt hem pas beoordelen als hij meer gedaan heeft. Hij heeft het bij Go Ahead Eagles en FC Utrecht uitstekend gedaan en bewijst nu weer dat het hartstikke goed gaat bij Ajax.”

De goede prestaties van Ajax in de Champions League zijn niet onopgemerkt gebleven. Ten Hag is al in verband gebracht met Bayern München, waar hij al eens het beloftenelftal onder zijn hoede had, en werd recentelijk in de Engelse media gelinkt aan Tottenham Hotspur en Chelsea. The Spurs komen woensdag naar Amsterdam voor het tweede duel in de halve eindstrijd van het miljardenbal.