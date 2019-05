Duitse titelrace lijkt beslist na vreselijke blunder Roman Bürki

De titelrace in de Bundesliga lijkt met nog twee speelrondes voor de boeg beslist. Borussia Dortmund gaf zaterdagavond op bezoek bij Werder Bremen een 0-2 voorsprong uit handen (2-2), waardoor de achterstand op koploper Bayern München is opgelopen tot vier punten. Er was aanvankelijk geen vuiltje aan de lucht voor Dortmund, maar in de laatste twintig minuten stortte het elftal van trainer Lucien Favre, mede na een afschuwelijke blunder van doelman Roman Bürki, volledig in. Bayern kan de landstitel volgende week bij een overwinning op bezoek bij RB Leipzig definitief veiligstellen.

Christian Pulisic zette Dortmund nog wel op het juiste spoor in het Weserstadion. De twintigjarige Amerikaan was voor het eerst sinds 16 maart weer eens basisspeler en wist al na zes minuten voetballen het doel te vinden. Pulisic kwam op ongeveer veertig meter van het doel in balbezit, waarna hij aan de wandel ging met de bal en uiteindelijk oog in oog met doelman Jiri Pavlenka koelbloedig afrondde: 0-1. Dortmund kende zo een droomstart en bleef daarna lang domineren.

In het laatste kwartier voor rust wist Werder Bremen iets beter in de wedstrijd te komen, maar op slag van rust viel alsnog de 0-2. Paco Alcácer mocht na een overtreding op de bij vlagen ongrijpbare Pulisic aanleggen voor een vrije trap, waarna de Spaanse spits de bal vanaf bijna 25 meter fraai voorbij Pavlenka krulde. Dortmund had vervolgens nog in de eerste helft verder kunnen weglopen van de thuisploeg, maar Abdou Diallo en Pulisic lieten goede mogelijkheden onbenut.

Davy Klaassen begon bij Werder Bremen in de basis, maar de Nederlander kon in de eerste helft zijn stempel niet op de wedstrijd drukken en ontving rond het halfuur een gele kaart voor een wilde tackle op Axel Witsel. In de tweede helft ging Dortmund verder met het creëren van kansen. Raphaël Guerreiro en Thomas Delaney vonden Pavlenka op hun pad, Pulisic kwam net tekort om een voorzet van Mario Götze binnen te koppen en een doelpunt van Alcácer werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Er was absoluut geen vuiltje aan de lucht voor Dortmund, maar een vreselijke blunder van Bürki resulteerde twintig minuten voor tijd uit het niets in de aansluitingstreffer. De doelman kreeg de hand onvoldoende achter een schuiver van invaller Kevin Möhwald en zag de bal uiteindelijk door zijn eigen benen in het doel belanden: 2-1. Dortmund was de kluts daarna volledig kwijt en moest vrijwel onmiddellijk erna ook de gelijkmaker van Claudio Pizarro incasseren. De veteraan uit Peru volleerde raak vanaf ongeveer acht meter, nadat Diallo zich op kinderlijke wijze op de achterlijn had laten aftroeven door Ludwig Augustinsson. Beide teams maakten daarna jacht op de zege, maar een winnaar kwam er uiteindelijk niet meer.