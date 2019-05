Gretig Celtic verzekert zich in stijl van achtste landstitel op rij

Celtic is zaterdagmiddag opnieuw kampioen van Schotland geworden. The Hoops hadden vanwege een voorsprong van negen punten op Rangers FC op bezoek bij Aberdeen genoeg aan een gelijkspel, maar verzekerden zich door een 0-3 overwinning in stijl van de achtste landstitel op rij. Voor de grootmacht uit Glasgow is het bovendien het vijftigste kampioenschap uit de clubgeschiedenis.

Het Rangers FC van Steven Gerrard kon Celtic in het restant van het seizoen alleen op basis van doelsaldo nog achterhalen, maar Celtic maakte op Pittodrie een einde aan alle twijfel. Dit had in eerste instantie nog wel wat voeten in de aarde, daar Manchester United-huurling James Wilson Aberdeen met een schot op de lat na een kwartier spelen nog bijna op voorsprong had gezet. Mikael Lustig zorgde er met een rake kopbal echter voor dat de ploeg van trainer Neil Lennon met een voorsprong aan de thee kon en Celtic liep in de tweede helft verder uit.

Jozo Simunovic kon acht minuten na de hervatting van de wedstrijd op aangeven van opnieuw Callum McGregor, die ook al de voorzet leverde voor de 0-1, raak koppen. In de slotminuut was het Odsonne Édouard die met de 0-3 een einde maakte aan alle twijfels. Celtic mag zich vanwege het nieuwe kampioenschap ook aankomend seizoen opmaken voor deelname aan de voorrondes van de Champions League.