Manchester City pakt koppositie terug dankzij benauwde zege

Manchester City heeft op bezoek bij Burnley geen fout gemaakt in de strijd om de titel in de Premier League. The Citizens waren op Turf Moor dankzij een treffer van Sergio Agüero met 0-1 te sterk voor de middenmoter en pakken zo de koppositie weer terug van Liverpool. Manchester City heeft nu nog twee hordes te nemen op weg naar de het tweede kampioenschap op rij: Leicester City (thuis) en Brighton & Hove Albion (uit).

Op vrijdag zag Manchester City titelconcurrent Liverpool al met 5-0 winnen van Huddersfield Town. Om de koppositie in de Premier League weer over te nemen, moest de formatie van manager Josep Guardiola op Turf Moor zien te winnen. Ten opzichte van de met 0-2 gewonnen derby tegen Manchester United van afgelopen woensdag had de Spaanse oefenmeester één wijziging doorgevoerd: Leroy Sané speelde als rechtsbuiten, waardoor Bernardo Silva op het middenveld de plaats van Fernandinho overnam.

De beginfase kende niet al teveel hoogtepunten en de fans op Turf Moor moesten tot de 23e minuut geduld hebben voordat het eerste gevaar te noteren viel. City-doelman Ederson voorkwam een treffer van Chris Wood. Voor rust lieten David Silva en Sergio Agüero namens the Citizens na om de openingstreffer op het scorebord te zetten, waardoor de eerste 45 minuten zonder doelpunten bleven. Direct na rust voorkwam Burnley-doelman Tom Heaton tot twee keer toe een treffer van Manchester City, na pogingen van Agüero en Aymeric Laporte.

Burnley wist het doel uiteindelijk net iets langer dan een uur schoon te houden. Bernardo Silva bracht de bal in het strafschopgebied, waar Agüero kon controleren. Het leer bleef vervolgens liggen en met de nodige moeite kon de Argentijnse spits tot een schot komen. De poging leek door een verdediger van Burnley van de lijn gehaald te worden, maar na een paar seconden kende Paul Tierney toch de treffer toe aan Agüero. Een kwartier voor tijd leek Gabriel Jesus het duel te belissen, na een zeer fraaie aanname. Ben Mee wist zijn inzet echter net voor de lijn weg te halen.

Doordat een tweede City-treffer uitbleef, was het duel op Turf Moor spannend tot de laatste minuten. In de slotfase bracht Guardiola John Stones en Nicolás Otamendi in voor Agüero en Raheem Sterling om de minimale marge over de streep te trekken en dat lukte uiteindelijk, waardoor Manchester City weer een voorsprong van één punt heeft op de naaste achtervolger Liverpool. The Reds nemen het in de laatste twee wedstrijden van het seizoen nog op tegen Newcastle United (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis).