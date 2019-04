Beelden van curieus moment tijdens Leeds United - Aston Villa gaan viraal

Leeds United en Aston Villa speelden zondagmiddag op Elland Road met 1-1 gelijk, maar na de wedstrijd zal het nauwelijks over de uitslag gaan. Beelden van een uiterst curieus moment tijdens de wedstrijd gaan momenteel viraal op social media. Mateusz Klich besloot ‘gewoon’ door te spelen, nadat de bal uitgespeeld leek te worden. Nadat de Poolse middenvelder scoorde, ontstond er een flink opstootje, waarvoor Anwar El Ghazi een rode kaart kreeg.

Tyler Roberts leek de bal na 72 minuten uit te spelen, nadat spelers van Aston Villa erop aandrongen om het spel stil te leggen omdat Jonathan Kodjia op de grond lag. Het leer ging echter niet uit, maar belandde in de voeten van Klich. De voormalig middenvelder van onder meer PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht leek niet op de hoogte van de intenties van Roberts, pikte de bal op, dribbelde het strafschopgebied in en schoot in de verre hoek raak. Direct nadat Klich raak had geschoten, werd hij belaagd door spelers van Aston Villa.

Er ontstond tumult in het strafschopgebied én aan de zijkant van het veld, waar Villa-manager Dean Smith furieus reageerde. Terwijl Klich ontzet moest worden door verschillende ploeggenoten, gingen de opstootjes elders op het veld verder. Daarbij ontworstelde El Ghazi zich aan Patrick Bamford, die hem probeerde weg te trekken bij het tumult. De spits van Leeds United reageerde tamelijk overdreven. Nadat de gemoederen waren bedaard, trok scheidsrechter Stuart Attwell op aanraden van zijn assistent een rode kaart voor El Ghazi.

Uiteindelijk werd van de zijkant besloten om Aston Villa een doelpunt terug te geven, al was het onduidelijk of dat op initiatief van Leeds-manager Marcelo Bielsa was. Albert Adomah kreeg vanaf de aftrap een vrije doortocht, al ondernam Pontus Jansson namens de thuisploeg nog een poging om het doelpunt te voorkomen. Met tien man hielden the Villans uiteindelijk stand tegen Leeds, waardoor the Lilywhites niet langer in de race zijn om directe promotie naar de Premier League.

Leeds kan Sheffield United in de Championship niet meer achterhalen, waardoor the Blades zeker zijn van promotie naar de Premier League. De achterstand van de formatie van Bielsa op de nummer twee van de Championship bedraagt vijf punten, met nog één wedstrijd op het programma. Sheffield United won zaterdagmiddag zelf met 2-0 van Ipswich Town en promoveert samen met Norwich City naar de Premier League. Voor Leeds wacht nog een kans in de play-offs, waar West Bromwich Albion en Aston Villa zich reeds van verzekerd hebben. Derby County en Middlesbrough strijden op de laatste speeldag om het laatste ticket voor de play-offs.