45 minuten lang: de zenuwslopende finale van de eDivisie op Xbox

Na het eDivisie-seizoen op de PlayStation komt er ook een eind aan het seizoen op de Xbox. Inmiddels zijn we aangekomen bij de Xbox-finale die op de voet gevolgd wordt door Club FIFA. In de eindstrijd zien we twee namen die al langer meespelen in de virtuele variant van de Eredivisie, maar van tevoren niet als topfavoriet werden gezien.

Finale tussen Heracles Almelo en FC Groningen

De eerste speler die de finale bereikte, is Bryan Hessing van Heracles Almelo. De eDivisie-veteraan versloeg in de halve finale een andere veteraan: Levy Frederique van Excelsior. Met maar liefst 5-2 werd de ploeg uit Rotterdam gekleineerd door de gehaaide Hessing.

De andere finalist, Nick den Hamer van FC Groningen, had het tegen topfavoriet Dani Hagebeuk in de halve finale een stuk lastiger, maar hij won nipt tegen Ajax. Verrassend, want voor het afgelopen seizoen op de PlayStation miste Hagebeuk nog geen enkele finale. Nu staat alleen Bryan de seizoenswinst voor Nick nog in de weg.

Voorzichtige start finalisten

De start van de Xbox-finale is van beide partijen aan de voorzichtige kant. De angst om de eindstrijd te verliezen lijkt groter te zijn dan de wil om te winnen. Hierdoor ontstaan er nauwelijks kansen.

Na een kwart wedstrijd krijgt Nick den Hamer de eerste kans. En ja hoor, vanuit de draai vliegt de bal er direct in. Een betere start kan Nick zich niet wensen. Bryan houdt zijn hoofd echter koel. Hij moet de controle over de wedstrijd houden en dat doet hij met succes. In het restant van de wedstrijd houdt hij continu de bal. Wanneer hij deze na een aanval verliest, is Bryan er snel bij om de bal te veroveren en zijn opbouw opnieuw te verzorgen. Nick komt er niet aan te pas, maar door sterk verdedigend werk houdt hij wel zijn doel schoon.

Alles of niets

Bryan weet wat hem te doen staat in het tweede duel. Om meer gevaar te stichten, gooit Heracles Almelo de tactiek om. “Ik verlies liever met aanvallend spel, dan dat ik verdedigend een finale ga spelen”, reageert Bryan voor de camera.

In een groot deel van de eerste helft levert de omslag nog niet het gewenste resultaat op voor Heracles Almelo. De kansen zijn er wel, maar FC Groningen verdedigt sterk. Vlak voor rust probeert Bryan een voorzet vanuit een opwippertje: een aanval die we vaker hebben gezien van de ploeg uit Almelo. De bal valt precies op een hoofd van een van de Heraclieden en pats, raak! De stand is weer gelijk.

In de tweede helft zien we meer terug van het eerste bedrijf, er wordt controlerend gespeeld. Dit levert na driekwart van de wedstrijd een voordeel op voor Nick. Bryan maakt een misstap en daarna legt de ploeg uit Groningen de bal terug vanaf de achterlijn en schiet men simpel binnen. Met nog twintig minuten op de klok moet FC Groningen dit uitspelen, maar niet veel later is het Heracles dat door het midden combineert en keihard raak schiet. Wederom is de stand gelijk!

Een nieuwe kampioen

Het duel eindigt in een gelijke stand. Er wordt nu een verlenging gespeeld met Golden Goal. Wordt daarin niet gescoord, dan gaan we penalty’s nemen.

De druk hierin is onmetelijk hoog. De ploegen tasten op het begin eigenlijk alleen maar af. Risico’s worden gemeden en pas in de tweede helft van de verlenging zien we de eerste kansen. De beste is voor de ploeg uit Almelo.

Het is opnieuw Heracles dat met een voorzet in het strafschopgebied komt. Daar torent Bryan opnieuw boven alles en iedereen uit. Opnieuw die kenmerkende kopbal. Opnieuw raak! Bryan Hessing wint de eDivisie op Xbox One in het seizoen 2018/19 en schreeuwt het uit van blijdschap.

Na de winst op de Xbox is het seizoen van Bryan Hessing en Heracles Almelo nog niet ten einde. De veteraan mag zich op gaan maken voor een grande finale tegen Dani Visser van De Graafschap, die eerder het seizoen op de PlayStation won. Wie wordt de enige echte kampioen van het seizoen 2018/2019?