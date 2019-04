FC Den Bosch wil negatieve reeks stoppen en stuurt Boessen de laan uit

FC Den Bosch neemt per direct afscheid van trainer Wil Boessen, zo meldt de Brabantse club dinsdag via de officiële kanalen. De Raad van Commissarissen wil de teleurstellende reeks van na de winterstop een halt toeroepen en acht het verstandig om met een andere coach aan de naderende Keuken Kampioen Divisie Play-Offs te beginnen. Assistent-trainers Paul Beekmans en Erik van der Ven nemen voorlopig de honneurs waar.

Jan-Hein Schouten, voorzitter van de Raad van Commissarissen, legt uit waarom Boessen het veld moet ruimen. “De teleurstellende resultaten in de tweede seizoenshelft zijn zichtbaar op het veld en in de statistieken. Dit heeft tot ons besluit geleid.“ FC Den Bosch zakte de afgelopen maanden af naar de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. “We hadden in juli niet kunnen denken dat het overnametraject zo lang zou duren en ook nog eens een negatieve uitkomst zou hebben. Waar we met de ene voet gas hebben gegeven, stonden we met de andere op de rem. Dat is niet bevorderlijk voor de prestaties, sfeer en saamhorigheid op het veld en daarbuiten.”

Schouten doelt daarmee op de mislukte overname van Kakhi Jordania. De KNVB stak daar onlangs een stokje voor. “Als winterkampioen gingen we het nieuwe jaar in. Direct na de stop wonnen we de tweede periodetitel. Daarna is de klad erin gekomen. Op basis van die eerste seizoenshelft hebben we gezien dat er om de prijzen gestreden kan worden. Dat is ook onze ambitie. Bij aanvang van het seizoen was het halen van de play-offs het doel. Nu is de extra sportieve eis dat we mee willen doen om te winnen.”

“Op dit moment hebben wij behoefte aan een aanjager pur sang “, benadrukt de bestuurder van FC Den Bosch. “In de jacht op de winst is vuur nodig. De beslissing om voortijdig uit elkaar te gaan was er een tussen hart en verstand. Het is pijnlijk, maar we staan niet met lege handen. Wil heeft ons een grote stap verder gebracht en daarvoor zijn wij hem veel dank verschuldigd.”