Walging tijdens Chelsea - Burnley om ‘antivoetbal’ en ‘discriminatie’

Het duel tussen Chelsea en Burnley eindigde maandagavond in 2-2. De bezoekers lieten gedurende de wedstrijd geen mogelijkheid onbenut om tijd te rekken, tot frustratie bij de spelers en staf van Chelsea. Na afloop reageren meerdere actoren van de Londense formatie woedend op het gedrag van Burnley en diens staf, die Maurizio Sarri racistisch zou hebben bejegend.

Sarri werd naar de tribunes gestuurd nadat de Italiaanse manager zijn emoties niet onder controle wist te houden en buiten zijn vak kwam om aanwijzingen te geven. “Maurizio is niet blij met de situatie”, reageert Gianfranco Zola, zijn assistent, na afloop tegenover diverse Engelse media. “Het is een voetbalwedstrijd, je zegt soms dingen vanwege de adrenaline.”

“Als Maurizio iets verkeerds heeft gezegd... Hij had het misschien wel kunnen voorkomen”, aldus Zola. “Hij werd ook beledigd, dus hij had ook het gevoel dat dit niet de juiste beslissing was. Hij is gefrustreerd, vanwege het wegsturen, maar ook vanwege het tijdrekken.” Naar verluidt heeft een staflid van Burnley meerdere keren onder meer 'shitty Italian' geroepen naar Sarri. De Engelse voetbalbond (FA) doet momenteel onderzoek naar het incident.

David Luiz is na afloop niet te spreken over het tijdrekken van Burnley en de arbitrage. “We hebben alles geprobeerd om te winnen, maar het is moeilijk om te spelen tegen een ploeg die niet wil voetballen. Het is antivoetbal", aldus de verdediger tegenover Sky Sports. “De scheidsrechter (Kevin Friend, red.) is voor mij altijd de autoriteit op het veld. Als hij niet doet wat hij moet doen, wordt het lastig.”