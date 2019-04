Legends treffen elkaar voorafgaand aan Juve - Ajax en Barcelona - Man United

Tal van coryfeeën zijn dinsdagavond afgekomen op de returns in de kwartfinales van de Champions League. Zo woont onder meer Edgar Davids de krachtmeting tussen Juventus en Ajax, twee van zijn voormalige werkgevers, in Turijn bij, terwijl Gary Lineker tegelijkertijd in het Camp Nou acte de presènce geeft bij het duel tussen oud-werkgever Barcelona en Manchester United. Een overzicht.