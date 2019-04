FC Utrecht volgt creatieve Liverpudlian nauwgezet

Alessio Riccardi heeft de interesse van Sampdoria gewekt. AS Roma staat open voor een verhuur van de jonge middenvelder, die nog tot medio 2023 vastligt in de Italiaanse hoofdstad. (Diverse Italiaanse media)

Internazionale hoopt Lautaro Martínez langer voor de club te behouden. De aanvaller kwam afgelopen zomer over van het Argentijnse Racing Club en kan nu al een nieuw contract tekenen in Italië. (Sky Italia)

Nog voor de wedstrijd tegen Ajax wil Juventus om tafel met Jorge Mendes. De gesprekken zullen gaan over João Félix, die in zijn debuutseizoen voor Benfica de interesse van de Europese top heeft gewekt. (Sky Italia)