Politie stopt Joey Barton na incident waarbij ‘bloed van gezicht stroomde’

Joey Barton is zaterdag weer onderwerp van gesprek in Engeland. De beruchte oud-middenvelder is tegenwoordig de trainer van Fleetwood Town en Barton heeft het naar verluidt na afloop van de wedstrijd tegen Barsnley aan de stok gekregen met collega-coach Daniel Stendel. Fleetwood verloor dat duel met 4-2 en Barton lijkt Stendel na afloop opgezocht te hebben in de spelerstunnel, waarbij de situatie flink uit de hand liep.

Het is nog niet precies duidelijk wat er zich heeft afgespeeld op Oakwell, maar Barnsley-spits Cauley Woodrow sprak via een inmiddels verwijderde tweet schande van het gedrag van Barton. “Het is misselijkmakend dat Fleetwood een trainer kan hebben die een andere trainer fysiek aanvalt, waarbij het bloed van het gezicht van onze manager stroomde. Mensen zoals jij verdienen geen plek in het voetbal, je bent smerig”, las het bericht van de aanvaller.

Beide clubs lieten na het incident verstek gaan bij het traditionele persmoment en beelden van Sky Sports laten zien dat Barton tegen werd gehouden door de politie toen hij het stadion probeerde te verlaten. Een woordvoerder van de politie van South Yorkshire heeft inmiddels laten weten dat er een onderzoek is gestart naar de gebeurtenissen in de spelerstunnel en Barnsley heeft eveneens een korte verklaring naar buiten gebracht.

“De club kan bevestigen dat er na afloop van de wedstrijd een vermeend incident plaats heeft gevonden in de tunnel, dat momenteel onderzocht wordt door de politie van South Yorkshire. De club staat de politie bij in het onderzoek en we kunnen daarom op dit moment verder geen commentaar leveren”, laat Barnsley weten.