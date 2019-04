Late treffer van Nastasic voorkomt enorme teleurstelling voor Huub Stevens

Schalke 04 heeft vrijdagavond een belangrijke stap richting lijfsbehoud in de Bundesliga gezet. Het team van Huub Stevens kon op bezoek bij concurrent 1. FC Nürnberg een gelijkspel afdwingen, waardoor de voorsprong van negen punten intact blijft: 1-1. Schalke heeft nu voorlopig zes punten meer dan VfB Stuttgart, dat net onder de degradatiestreep staat en zaterdag tegen Bayer Leverkusen speelt.

Nürnberg startte uitstekend aan de eerste helft, maakte in voetballend opzicht een goede indruk, maar het overwicht kon niet in een doelpunt worden uitgedrukt. Het venijn van de eerste helft zat in de slotfase, met een hoofdrol voor Hanno Behrens. Een doelpunt van de captain van FCN werd door Robert Kampka ten onrechte afgekeurd vanwege een vermeende overtreding en vlak voor rust miste hij ook nog eens een strafschop.

Na een overtreding van Alexander Nübel op Matheus Pereira ging de bal op de stip en nam Behrens plaats achter de bal. De doelman maakte zijn fout goed en raadde de intenties van de middenvelder. Schalke zat in de tweede helft aanvankelijk wat beter in de wedstrijd, maar kwam na ruim een uur spelen bijzonder goed weg. Nübel hield eerst Mikael Ishak van het scoren af en daarna keerde hij ook nog half een poging van Sebastian Kerk, waardoor Omar Mascarell op de doellijn een tegentreffer voor die Königsblauen kon voorkomen.

Acht minuten voor tijd viel de verdiende 1-0 van FC Nürnberg. Na voorbereidend werk van Pereira veranderde Mascarell de bal licht van richting en kopte Yuya Kubo raak: 1-0. De vreugde van de thuisploeg was van korte duur. Een schot van Mascarell vanaf een meter of achttien leek rechts voorbij te gaan, maar Matija Nastasic zorgde met zijn rechter ervoor dat het leer in het doel belandde. Dat was ook de eindstand in het Max Morlock Stadion.