eDivisie: PSV en Excelsior slaan toe, uithaal AZ levert niets op

De groepsfase van de eDivisie is gespeeld en de eerste clubs hebben zich geplaatst voor de knock-outfase. Club FIFA volgt de ontwikkelingen binnen de competitie voor Voetbalzone op de voet. Welke twee teams halen de knock-outfase en wie zien we dit seizoen niet meer terug? Dit is de laatste mogelijkheid voor de esporters om zich te bewijzen.

Wedstrijd van de week: De Graafschap – Excelsior

Het belangrijkste duel in de vierde ronde van de play-offs gaat tussen De Graafschap en Excelsior. Julian van den Berg vecht voor zijn laatste kans voor een plek bij de beste acht terwijl Levy Frederique daarvoor nog maar één punt nodig heeft.

In de wedstrijd zie je dat direct terug. Frederique speelt op balbezit en probeert niets weg te geven. Doordat Van den Berg zelf ook defensief sterk staat, resulteert dat voor beide partijen nauwelijks in kansen. Pas in de tweede helft maakt Excelsior voor het eerst een misstap. Op de rand van het strafschopgebied van De Graafschap verliezen ze de bal en De Superboeren zijn er razendsnel uit. Met een scherpe bal dwars door de verdediging staat Van den Berg ineens vrij voor de keeper en die kans laat hij niet onbenut: 1-0. Als Frederique vervolgens moet komen laat hij zien wel degelijk te kunnen voetballen. De gevaarlijke aanvallen volgen elkaar op. Door een ongelukkige fout in de 65e minuut van De Graafschap kan Excelsior toeslaan. Frederique grijpt zijn kans en schiet met alle rust in de verre hoek. Na de gelijkmaker valt Frederique terug op zijn oude spel en speelt hij het duel met 1-1 rustig uit.

In de return is het spelbeeld hetzelfde. Dit keer laten de Rotterdammers echter niets aan het toeval over door al snel op voorsprong te komen. De Graafschap moet nu twee keer scoren om nog kans te maken op de knock-outfase. Door de compacte speelstijl van Frederique komt Van den Berg er nauwelijks doorheen. Hij vecht voor zijn laatste kans, maar keer op keer loopt hij tegen een muur van verdedigers. Uiteindelijk scoort hij nog wel via een afstandsschot de gelijkmaker, maar dat is niet genoeg. Frederique houdt het potdicht en heeft genoeg aan het gelijke spel om zich bij de beste acht te mogen voegen. De Graafschap druipt af en is uitgeschakeld.

Ronde 4

De andere kanshebber op een plek bij de bovenste twee is Ali Riza van PSV. Hij neemt het in de vierde ronde op tegen Renzo Oemrawsingh van Fortuna Sittard. Bij een overwinning is PSV net als Excelsior zeker van een plek bij de laatste acht teams.

De Eindhovenaren laten in de tweestrijd zien dat wanneer het erom gaat, ze er ook echt staan. In het eerste duel wordt Fortuna al met 2-0 aan de kant gezet en dan is het eigenlijk al gedaan. In de return laten de Eindhovenaren er wederom geen gras over groeien. PSV wint opnieuw, waardoor de uitslag over twee duels op 4-1 komt. Ali Riza kegelt Oemrawsingh uit de competitie en plaatst zich voor de knock-outfase.

Melvin Boere van AZ laat in de vierde ronde eindelijk zijn kracht zien tegen het Vitesse van Paskie Rokus. Rokus lijkt helemaal de weg kwijt en wordt aan alle kanten overlopen. Uiteindelijk wint AZ met een klinkende 8-2. Veel hebben de Alkmaarders niet aan deze uithaal. Door de resultaten op de andere virtuele velden zijn zowel AZ als Vitesse uitgeschakeld.

Hoe nu verder?

PSV en Excelsior hebben zich met uitstekend spel weten te plaatsen voor de knock-outfase van de eDivisie. Zes teams waren hier al voor geplaatst door hun prestaties in de groepsfase. Uit Poule A Dani Hagebeuk van Ajax en Bryan Hessing van Heracles Almelo. Uit Poule B zien we met Tony Kok van PEC Zwolle en Floris Jorna van sc Heerenveen respectievelijk een topfavoriet en een verrassing. Tot slot hebben we uit Poule C Nick den Hamer van FC Groningen en Jaey Daalhuisen van Feyenoord die zich gaan mengen in de eindstrijd.