Manchester City bekeek donderdag doelwit in EL

Real Madrid is niet de enige club uit Madrid met interesse in Lorenzo Insigne. Ook Atlético Madrid ziet de zomerse komst van de aanvaller annex Italiaans international zonder meer zitten. (La Gazzetta dello Sport)

AC Milan hoopt dat het transferverbod van Chelsea wordt opgeheven. De Italiaanse club wil af van Suso en wil de aanvaller als wisselgeld betrekken in een deal rondom een definitieve transfer van Tiemoué Bakayoko. (The Sun)