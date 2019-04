CL-winnaar verbijsterd door tweet van FC Zürich: ‘Dat wist ik niet?’

De samenwerking tussen spitsentrainer Florent Malouda en FC Zürich is ten einde gekomen, zo meldt de club uit Zwitserland donderdag via de officiële kanalen. 'Met wederzijds goedvinden' gaan beide partijen uit elkaar, luidt het statement van de club. Malouda lijkt echter van niets te weten, want via Twitter reageert hij stomverbaasd op zijn 'vertrek'.

Malouda was in 2018 voor het laatst actief als voetballer, in dienst van het Luxemburgse Differdange 03. Hij heeft zijn carrière niet officieel beëindigd, maar werd per 1 maart van dit jaar aangesteld bij Zürich als onderdeel van de technische staf. De tachtigvoudig international van Frankrijk werd de spitsentrainer van het eerste elftal en verrichtte ook werkzaamheden in de jeugdopleiding. Bovendien was Malouda betrokken bij 'nationale en internationale samenwerkingsprojecten', liet Zürich bij zijn aanstelling weten.

Volgens Zürich was Malouda echter niet volledig toegewijd aan de club. De 'verschillende projecten' waar hij persoonlijk mee bezig was, zouden een langere samenwerking tussen beide partijen hebben verhinderd. De 38-jarige aanvaller, die in 2012 de Champions League won met Chelsea, is verbijsterd. "Echt? Dat wist ik niet..??", schrijft hij op Twitter. Zürich laat verder alleen weten Malouda veel succes te wensen in de toekomst. Zürich staat momenteel op de zesde plaats in de Zwitserse Super League.