Donderdag, 11 April 2019

Scouts van Ajax zitten in Mexico op de tribune

Andreas Skov Olsen heeft inmiddels vijf aanbiedingen op zak. Barcelona, Lille, Olympique Lyon, Fiorentina en Sampdoria willen de aanvaller annex Deens jeugdinternational van FC Nordsjaelland overnemen. (AS)

Manchester United heeft een formeel bod van 105 miljoen euro op Kalidou Koulibaly uitgebracht. Napoli wil graag langer door met verdediger en gaat pas over tot verkoop bij een bod van 150 miljoen euro. (Sky Italia)

Scouts van Ajax zitten komende maandag op de tribune bij het duel tussen Club América en Cruz Azul. De afvaardiging van de Amsterdammers is in Mexico om Edson Álvarez aan het werk te zien, die ook gevolgd wordt door PSV. (ESPN)

Jules Koundé heeft zich in de kijker gespeeld bij Internazionale. De verdediger van Girondins Bordeaux is bezig aan een sterk seizoen, waardoor de jonge stopper gewild is. (Diverse Italiaanse media)

Internazionale ziet daarnaast in Lorenzo Pellegrini een geschikte versterking voor het middenveld. I Nerazzurri laten zich niet afschrikken door de clausule van dertig miljoen euro in zijn contract bij AS Roma. (Tuttosport)