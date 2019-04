Van Gaal heeft duidelijke voorkeur: ‘Ze spelen het leukste voetbal van Europa’

Louis van Gaal heel bijzonder veel zin in de wedstrijd tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League. De oud-trainer draaft woensdagavond op als analist bij Ziggo Sport en zegt meer uit te kijken naar Ajax - Juventus dan naar de ontmoeting die gelijktijdig in Engeland wordt afgewerkt tussen Manchester United en Barcelona.

Van Gaal was in het verleden als coach werkzaam bij Ajax, Barcelona en Manchester United. "Het liefst kijk ik naar Ajax- Juventus, omdat ik vind dat Ajax op dit moment het leukste voetbal van Europa speelt. Om naar te kijken. Ik vind het zó aantrekkelijk en zó aanvallend. Ze hebben de balans in aanvallen en verdedigen gevonden en hebben toch wel een kans tegen Juventus", is hij lovend over Ajax.

Van Gaal looft het attractieve aanvalsspel van Ajax, maar trainer Erik ten Hag benadrukt voor de camera van Veronica dat de Amsterdammers tegen Juventus geduld moeten betrachten. "We moeten geduldig zijn. Niet te gehaast, want dan wordt Juventus sterk. Zij kunnen gevaarlijk zijn in de omschakeling. Als we doorcombineren, kunnen we ver komen."

"We moeten heel goed aan de bal zijn. Zij wachten op fouten, als je te gehaast bent in de opbouw zijn ze levensgevaarlijk in de omschakeling", vervolgt de oefenmeester van Ajax. "Tussen de laatste linie en de keeper liggen mogelijkheden, al hebben ze natuurlijk een sterke defensie."