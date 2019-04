UEFA kiest oude bekende van Ajax als arbiter voor duel met Juventus

Carlos del Cerro Grande moet de wedstrijd tussen Ajax en Juventus woensdag in goede banen zien te leiden. De 43-jarige scheidsrechter is door de UEFA aangesteld voor het heenduel in de kwartfinale van de Champions League in de Johan Cruijff ArenA.

De Spaanse arbiter is geen onbekende voor Ajax. Eerder dit seizoen, op 19 september, floot hij het duel tussen de ploeg van trainer Erik ten Hag en AEK Athene. Ajax won de wedstrijd met 3-0, mede door twee goals van Nicolás Tagliafico. Op 26 juli 2017 was Del Cerro Grande de scheidsrechter bij het duel tussen OGC Nice en Ajax in de voorronde van de Champions League (1-1).

Alejandro Hernández Hernández is door de Europese voetbalbond aangewezen als videoscheidsrechter voor de wedstrijd van woensdagavond. Hij wordt geassisteerd door Juan Martínez Munuera. Juan Carlos Yuste en Roberto Alonso zijn de assistent-scheidsrechters. Del Cerro Grande had dit seizoen in de Champions League ook al de leiding over Schalke 04 - Manchester City (2-3) en Shakhtar Donetsk - Manchester City (0-3).