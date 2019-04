Titelfeest van Juventus nog even uitgesteld na pover gelijkspel van Napoli

Juventus moet het veiligstellen van de landstitel nog even uitstellen. Doordat Napoli in eigen stadion met 1-1 gelijkspeelde tegen Genoa, heeft la Vecchia Signora met nog zeven wedstrijden te gaan een voorsprong van twintig punten. De bezoekers uit Genua speelden een uur lang met tien man, maar i Partenopei konden de nummer veertien van de Serie A desondanks niet verslaan.

Door de 2-1 overwinning van Juventus op AC Milan kon de titelstrijd in de Serie A dit weekeinde al beslist worden. Indien Napoli in eigen huis zou verliezen van Genoa, zou la Vecchia Signora het landskampioenschap nu al binnen halen. De bezoekers uit Genua wisten in het San Paolo de beginfase te overleven en kregen de eerste goede mogelijkheid via Goran Pandev, die de vuisten van Orestis Karnezis vond. Na 28 minuten spelen kantelde de wedstrijd, doordat Stefano Sturaro van het veld werd gestuurd met een rode kaart.

De middenvelder kreeg na een harde charge op Allan in eerste instantie een gele kaart, maar na inmenging van de videoscheidsrechter werd deze straf door arbiter Fabrizio Pasqua omgezet in een rode prent. Toen Napoli vijf minuten later dankzij een rake knal van Dries Mertens op voorsprong kwam, leek een comfortabele overwinning voor de thuisploeg in de maak. Met tien man kwam Genoa echter op slag van rust nog op gelijke hoogte.

Pandev bediende Darko Lazovic met een afgemeten voorzet, waarna de Servische middenvelder met een fraaie knal de gelijkmaker op het scorebord bracht. Na rust ging Napoli nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong, maar mogelijkheden voor Arkadiusz Milik en Piotr Zielinski leverden geen treffer op. Aan de andere kant kreeg Christian Kouamé om het tiental van Genoa nog op voorsprong te brengen. In de slotfase kregen Kalidou Koulibaly en Mertens nog grote kansen op een treffer, maar in de 1-1 stand kwam geen verandering meer. Voor Napoli wacht nu komende donderdag de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Europa League, in Londen tegen Arsenal.