Onvervalste elleboogstoot maakt tongen los: ‘Zijn gedrag is schandalig!’

In de schaduw van het machtige Celtic koerst Rangers FC onder leiding van Steven Gerrard voor het eerst sinds het seizoen 2011/12 af op een tweede plek in de Schotse Premiership. Het eerste seizoen als hoofdtrainer gaat Gerrard goed af, hoewel de Liverpool-legende al het gehele jaar moet zien om te gaan met de grillen van sterspeler Alfredo Morelos. Zo liet de spits zich op 31 maart tijdens de verloren Old Firm (2-1) nog gaan met een onvervalste elleboogstoot. Consequentie: zijn vijfde rode kaart van het seizoen en een schorsing van vier duels.

Door Tim Siekman

Rangers mag zich dit seizoen weer de grootste uitdager van Celtic noemen, nadat Aberdeen de voorbij voetbaljaargangen de tweede positie had ingenomen. De club uit Glasgow klom sinds de terugzetting naar het vierde Schotse niveau als gevolg van een financiële wanboel in de loop der jaren voortvarend terug naar de Premiership. Na twee keer derde te zijn geworden, besloten the Gers afgelopen zomer in zee te gaan met Gerrard om een gooi te doen naar het kampioenschap. De aanstelling van Gerrard deed de nodige wenkbrauwen fronsen, daar de oud-middenvelder alleen nog maar de jeugd van Liverpool had getraind.

Gerrard verwelkomde in de zomerse transferperiode verschillende spelers die inmiddels zijn uitgegroeid tot gewaardeerde krachten bij Rangers, zoals verdediger Connor Goldson, middenvelder Scott Arfield en spits Jermain Defoe. Morelos was al sinds 2017 actief voor de Schotse topclub, die onder meer FC Utrecht aftroefde. Scout Michael Mols vertelde onlangs dat de Colombiaan in beeld was bij de Domstedelingen. “Wij konden hem niet betalen. Het geldt nu echt als een koopje voor Rangers, gezien de transferbedragen tegenwoordig”, doelde de oud-spits tegenover de Daily Record op het prijskaartje van 1,2 miljoen euro.

'Zijn gedrag is schandalig!'

In zijn eerste seizoen bij the Gers maakte Morelos indruk met een productie van 18 goals en 8 assists in 43 wedstrijden. Daarentegen werd ook opgemerkt dat de aanvaller met 12 gele kaarten moest werken aan zijn gedrag binnen de lijnen. Dit seizoen spant echter de kroon. Tot dusver staat de teller voor Morelos, naast 29 goals en 11 assists in 45 duels, op 15 gele en 5 rode kaarten. Hoewel de eerste rode prent op 5 augustus tegen Aberdeen (1-1) achteraf onterecht bleek en een schorsing uitbleef, wist Gerrard meteen dat hij zijn handen vol zou hebben aan Morelos.

De Engelse manager stak na de laatste versie van de Old Firm zijn teleurstelling over de strapatsen van de 22-jarige aanvaller niet onder stoelen of banken bij Sky Sports. “Hij zal financieel gestraft worden. Het geld zal naar de fans gaan die hier vandaag waren. Hij heeft zijn ploeggenoten en de club weer in de steek gelaten. Deze fratsen moeten meteen uit zijn spel. Ik ga er harder tegen optreden.” Na afloop ging Morelos op Twitter door het stof. “Ik wil sorry zeggen tegen de fans, mijn ploeggenoten en de staf. Ik beloof dat er ik alles aan zal doen om ervoor te zorgen dat het niet weer gebeurt.”

Fans en analytici spraken schande van het gedrag van Morelos. “Hij vroeg zelfs om de VAR, maar het is waarschijnlijk beter dat er geen VAR is!”, zo zei spits Kris Boyd, ex-speler van Rangers en tegenwoordig actief bij Kilmarnock FC, bij Sky Sports. “Dit is natuurlijk een rode kaart, dit kun je niet verdedigen. Het is ongelooflijk dat iemand die zo goed presteert, misschien wel de Speler van het Seizoen is, al vijf keer van het veld is gestuurd vanwege stommiteiten. Ik word ook gek van het argument van de Rangers-fans dat Morelos wordt opgejut. Dat is juist waarom ze het doen. Zijn gedrag is schandalig! En omdat niemand hem kan vervangen, denkt hij dat hij ermee wegkomt. Iedere keer als hij terugkeert van een schorsing, staat hij meteen in de basis.”

Het is nog maar de vraag of Morelos binnenkort weer vanaf het startsignaal mag spelen, want trainer Gerrard suggereerde onlangs dat vervanger Defoe mogelijk blijft staan in de basisopstelling vanwege diens goede prestaties. De routinier stak bij Rangers TV Morelos een hart onder de riem. “Ik was ook altijd betrokken bij incidentjes en werd wel eens het veld uitgestuurd toen ik jong was. Dat overkomt de beste aanvallers, ook Wayne Rooney bijvoorbeeld. Als je als topspeler een dreiging vormt, willen verdedigers niet tegenover je staan. Ze gaan je dan uitdagen. Ik weet zeker dat hij hiervan zal leren.”

Luis Suárez

Door zijn scoringsdrift staat Morelos bij verschillende clubs in Europa op de radar. Naar verluidt zouden onder meer Leicester City, West Ham United, Everton en Borussia Dortmund de verrichtingen van de Colombiaan in de gaten houden. Gerrard denkt dat zijn pupil een stap kan zetten als hij gaat werken aan zijn gedrag. “Ik deed ook domme dingen toen ik jong was”, stelde de oud-middenvelder. “Je moet in de spiegel kijken en beseffen wat de fans en je teamgenoten denken als je weer eens het veld moet verlaten. Ik kan hem zo op den duur niet meer verdedigen.”

Mols is er eveneens van overtuigd dat Morelos kan spelen in een zwaardere competitie. “Als hij zijn temperament onder controle kan houden en het op een juiste manier kan gebruiken, kan hij de volgende stap maken”, aldus de oud-spits van de Schotse topclub. “Hij is erg gevaarlijk als hij zich in de zestien meter begeeft. Ik vergelijk hem graag met Luis Suárez, eveneens Zuid-Amerikaan. Die heeft dezelfde trekjes. Suárez heeft enkele hele domme dingen gedaan, zoals bijten. Morelos heeft dat niet gedaan, maar hij heeft wel maniertjes die een ploeg gewoon punten kosten. Hij zal moeten leren. Maar eerlijk: je ziet ook wel het verschil als Morelos niet meedoet bij Rangers.”

Morelos zelf weigerde onlangs een zomerse transfer uit te sluiten. “Die constante stroom aan verhalen is best geinig. Ook omdat er afgelopen winter eigenlijk niets concreets speelde. Bovendien wilde Rangers me erg graag houden”, zei de spits, die nog tot medio 2023 vastligt, in februari bij het Colombiaanse Caracol. “Nu wordt er verwacht dat het (een transfer, red.) komende zomer wel gaat gebeuren. Zoals ik eerder heb gezegd: veel partijen hebben belangstelling. Maar we gaan het zien aan het einde van het seizoen. Ik weet niet welke clubs een bod hebben neergelegd. Ik weet alleen dat er veel interesse is.”