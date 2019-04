‘Delegatie van Chelsea zat zaterdag op tribune bij Willem II - Ajax’

Alexander Isak geniet interesse uit de Premier League, zo verzekeren diverse Engelse media zondag. Volgens de laatste berichten zou Chelsea andermaal belangstelling hebben voor de aanvaller, die Borussia Dortmund tijdelijk heeft ingeruild voor Willem II. Isak genoot in zijn tijd bij AIK al interesse van de Londenaren, maar maakte uiteindelijk in januari 2017 voor negen miljoen euro de overstap naar Dortmund.

In twee jaar tijd kwam Isak niet verder dan dertien duels en een treffer voor Dortmund. In het tenue van Willem II is de Zweeds international echter tot een revelatie uitgegroeid. Hij werd zaterdag in het thuisduel met Ajax (1-4 verlies) de tiende speler ooit met elf goals in zijn eerste elf Eredivisie-duels en de eerste sinds Kazimierz Frankiewicz in 1969 voor NAC Breda. De opmars van Isak in Tilburg is ook in Londen niet onopgemerkt gebleven.

Engelse media schrijven zondag dat een delegatie van Chelsea zaterdagavond het Eredivisie-duel tussen Willem II en Ajax bijwoonde. De Premier League-club is voor komend seizoen op zoek naar een trefzekere aanvaller en ziet in Isak een belangrijke kandidaat. Álvaro Morata is uitgeleend aan Atlético Madrid, Olivier Giroud start meestal op de bank en het is maar de vraag of de optie tot koop van huurling Gonzalo Higuain zal worden gelicht.

Chelsea mag voorlopig echter geen aankopen meer doen. De Engelse topclub heeft zich volgens de FIFA niet gehouden aan de regels voor het aantrekken van spelers jonger dan achttien jaar en als straf mag men tijdens de komende twee transferperiodes geen spelers aantrekken. De club is in hoger beroep gegaan en vertrouwt erop dat men komende zomer en in de winterse transferperiode alsnog nieuwe spelers mag halen.

Het is onduidelijk hoe de toekomst van Isak in Dortmund eruitziet. Het contract van de spits met de Bundesliga-club loopt pas medio 2022 ten einde en zijn doelpunten in de Eredivisie zullen de Duitsers ongetwijfeld tevreden stemmen. Isak kwam in de eerste seizoenshelft echter niet in de plannen van Lucien Favre voor.