Marin: ‘Het was belangrijk dat Ten Hag dat deed, niet iedere coach doet dat’

Ajax neemt na dit seizoen afscheid van Frenkie de Jong en sorteerde donderdag alvast voor op het vertrek van de Oranje-international door 12,5 miljoen euro naar Standard Luik over te maken voor Razvan Marin. De Roemeen beschouwt zichzelf als een ander type speler dan de naar Barcelona verkassende De Jong, maar hoopt aankomend seizoen wel een belangrijke rol te kunnen gaan vervullen op het Amsterdamse middenveld.

“Het is moeilijk om in woorden uit te drukken wat ik nu voel. Ik wil hard blijven werken en mezelf blijven ontwikkelen. Het is een mooie club voor jonge spelers. Ook voor mij, ik ben pas 23 jaar oud. Ik wil mezelf verbeteren en ik denk dat Ajax daarvoor de beste optie is. Ik kan niet wachten om in de Ajax-kleuren te spelen”, reageert hij via de officiële kanalen van zijn nieuwe werkgever op zijn transfer.

Marin vroeg een oud-Ajacied, en landgenoot, om advies over zijn naderende overstap: “Ik heb wat gesproken met Cristian Chivu. Hij zei dat Ajax op dit moment de beste optie is voor mij om verder te groeien.” De vijftienvoudig international van zijn land zat in de aanloop naar zijn transfer bovendien om de tafel met zijn toekomstige trainer Erik ten Hag: “We hebben gesproken over de plannen voor de toekomst. Dat was ook een belangrijke reden om voor Ajax te kiezen, want niet elke trainer doet dat. Hij wilde mij echt heel graag hebben.”

Marin begrijpt dat hij in de Johan Cruijff ArenA wordt gezien als de vervanger van De Jong, maar wil ook benadrukken dat hij en de Barcelona-aanwinst twee verschillende type spelers zijn. De Roemeen omschrijft De Jong als een ‘passer’, die dichter voor zijn eigen verdediging staat: “Hij kan tegenstanders uitschakelen tijdens de wedstrijd. Ik ben dynamischer, wil meer in de zestien van de tegenstander komen en scoren en assists geven. Ik kan wel zeggen dat ik een goede pass heb en het spel goed lees. Dat zijn mijn beste kwaliteiten.”