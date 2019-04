Welke club degradeert? Het programma van de degradatiekandidaten

De spanning in de Eredivisie is om te snijden voor de fans van titelkandidaten PSV en Ajax, maar ook in de kelder van de competitie neemt de nervositeit toe. Valt het doek voor hekkensluiter NAC Breda, of weet de Parel van het Zuiden aan de hand van Ruud Brood het tij nog te keren? FC Emmen en De Graafschap staan er belabberd voor en ook Excelsior, Fortuna Sittard en ADO Den Haag zijn nog lang niet veilig. Het resterende programma van de degradatiekandidaten.

18. NAC Breda

De hekkensluiter van de Eredivisie kent een rampzalig seizoen, zowel op bestuurlijk als sportief gebied. Door de tegenvallende resultaten moet technisch directeur Hans Smulders vertrekken en na hem trokken nog meer beleidsbepalers de deur achter zich dicht. NAC bungelt al lange tijd onderaan en voor Mitchell van der Gaag was de maat vol na de 0-4 thuisnederlaag tegen FC Utrecht. De trainer bood zijn ontslag aan en vervolgens werd Brood aangesteld om het seizoen te redden en met vier punten uit zijn eerste twee duels is de hoop weer enigszins terug in het Rat Verlegh Stadion. Het resterende programma biedt hoop voor NAC.





DATUM AANVANG THUIS UIT Zaterdag 6 april 20.45 uur Heracles Almelo NAC Breda Vrijdag 12 april 20.00 uur NAC Breda FC Emmen Zondag 21 april 14.30 uur Fortuna Sittard NAC Breda Woensdag 24 april 20.45 uur NAC Breda Feyenoord Zondag 28 april 14.30 uur NAC Breda PEC Zwolle Zondag 12 mei 14.30 uur SC Heerenveen NAC Breda

17. FC Emmen

FC Emmen verbaasde alles en iedereen, inclusief zichzelf, door vorig jaar via de play-offs te promoveren naar de Eredivisie. Voor het eerst in de clubgeschiedenis speelt het team van trainer Dick Lukkien op het hoogste niveau. Emmen was vanaf het begin van dit seizoen degradatiekandidaat nummer één. Gedurende deze voetbaljaargang sprokkelde Emmen punten bij elkaar en wist het onder meer te verrassen tegen PSV, dat in de strijd om het kampioenschap punten verspeelde aan De Oude Meerdijk (2-2). Met nog zes wedstrijden te gaan is alles nog mogelijk voor de degradatiekandidaat. Zoals het er nu naar uitziet moet Emmen de play-offs in, maar het team van Lukkien kan zich ook nog veilig spelen, terwijl ook directe degradatie tot de mogelijkeden behoort.





DATUM AANVANG THUIS UIT Zondag 7 april 12.15 uur FC Emmen SC Heerenveen Vrijdag 12 april 20.00 uur NAC Breda FC Emmen Zaterdag 20 april 18.30 uur FC Emmen FC Utrecht Dinsdag 23 april 18.30 uur De Graafschap FC Emmen Zondag 28 april 14.30 uur FC Emmen FC Groningen Zondag 12 mei 14.30 uur Willem II FC Emmen

16. De Graafschap

De club uit Doetinchem wist op voorhand dat het een zwaar seizoen zou gaan worden. De huidige zestiende plaats op de ranglijst verrast niemand, maar toch had de ploeg van trainer Henk de Jong graag hoger gestaan. Van alle degradatiekandidaten kent De Graafschap het zwaarste programma, want in het restant van de competitie komt het nog te spelen tegen AZ, PSV, Ajax en Vitesse.





DATUM AANVANG THUIS UIT Zaterdag 6 april 20.45 uur De Graafschap AZ Zondag 14 april 12.15 uur PSV De Graafschap Zaterdag 20 april 20.45 uur VVV-Venlo De Graafschap Dinsdag 23 april 18.30 uur De Graafschap FC Emmen Zondag 28 april 14.30 uur De Graafschap Ajax Zondag 12 mei 14.30 uur Vitesse De Graafschap

15. Excelsior

De Kralingers draaien al jarenlang mee in de Eredivisie, maar strijden ieder seizoen tegen degradatie. Ook dit seizoen is het billenknijpen in het Van Donge & De Roo Stadion. Woensdagavond kon Excelsior een grote stap zetten in de richting van lijfsbehoud, maar op eigen veld werd in de laatste minuut met 1-2 van NAC Breda verloren. Tot ieders verbazing leverde trainer Adrie Poldervaart een dag later zijn contract in. “De reden is dat ik de groep naar mijn idee en gevoel niet meer kan raken”, reageerde de coach op zijn besluit. Met een nieuw gezicht voor de groep moeten de play-offs ontlopen worden.





DATUM AANVANG THUIS UIT Zaterdag 6 april 19.45 uur FC Groningen Excelsior Zaterdag 13 april 18.30 uur Ajax Excelsior Zondag 21 april 12.15 uur Excelsior Willem II Donderdag 25 april 18.30 uur ADO Den Haag Excelsior Zondag 28 april 14.30 uur Excelsior AZ Zondag 12 mei 14.30 uur Heracles Almelo Excelsior

14. Fortuna Sittard

Met 30 punten uit 28 wedstrijden presteren de Limburgers naar behoren. Fortuna Sittard is voor eigen publiek moeilijk te verslaan. Alleen PSV, Ajax en AZ slaagden er dit seizoen in om drie punten mee te nemen uit Sittard. Mede door deze knappe prestatie staat de promovendus op een voorlopige veilige plaats.





DATUM AANVANG THUIS UIT Zondag 7 april 14.30 uur PEC Zwolle Fortuna Sittard Zaterdag 13 april 20.45 uur Fortuna Sittard VVV-Venlo Zondag 21 april 14.30 uur Fortuna Sittard NAC Breda Woensdag 24 april 19.45 uur FC Utrecht Fortuna Sittard Zondag 28 april 14.30 uur Fortuna Sittard Feyenoord Zondag 12 mei 14.30 uur FC Groningen Fortuna Sittard

13. ADO Den Haag

Het moet wel heel raar lopen wil ADO Den Haag dit seizoen degraderen, maar toch is ook de ploeg van trainer Alfons Groenendijk nog lang niet veilig. Met dertig punten staan de Hagenaren op een voorlopige dertiende plaats, maar met een loodzwaar programma in het vooruitzicht is het niet ondenkbaar dat ADO nog een of meerdere plaatsen op de ranglijst gaat dalen.





DATUM AANVANG THUIS UIT Zaterdag 6 april 18.30 uur ADO Den Haag FC Utrecht Zaterdag 13 april 18.30 uur AZ ADO Den Haag Zondag 21 april 16.45 uur PSV ADO Den Haag Donderdag 25 april 18.30 uur ADO Den Haag Excelsior Zondag 28 april 14.30 uur ADO Den Haag Willem II Zondag 12 mei 14.30 uur Feyenoord ADO Den Haag

Stand Eredivisie

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PSV 28 22 4 2 65 70 2 Ajax 28 22 2 4 71 68 3 AZ 28 15 6 7 23 51 4 Feyenoord 28 15 5 8 24 50 5 FC Utrecht 28 13 7 8 16 46 6 Vitesse 28 11 9 8 11 42 7 Heracles Almelo 28 13 3 12 -4 42 8 Willem II 28 12 4 12 -5 40 9 FC Groningen 28 11 5 12 -3 38 10 sc Heerenveen 28 9 9 10 -5 36 11 VVV-Venlo 28 9 6 13 -16 33 12 PEC Zwolle 28 9 5 14 -12 32 13 ADO Den Haag 28 7 9 12 -17 30 14 Fortuna Sittard 28 8 6 14 -19 30 15 Excelsior 28 7 5 16 -29 26 16 De Graafschap 28 7 4 17 -26 25 17 FC Emmen 28 6 7 15 -36 25 18 NAC Breda 28 5 6 17 -38 21

Deelnemers play-offs 2018/19

In totaal nemen tien clubs deel aan de play-offs voor promotie: acht uit de Keuken Kampioen Divisie en twee uit de Eredivisie. De vier hoogst geklasseerde clubs uit de Eerste Divisie zonder periodetitel kwalificeren zich voor de eerste ronde van de play-offs. De twee winnaars gaan door naar de tweede ronde en nemen het hierin op tegen de nummers zestien en zeventien uit de Eredivisie. De vier hoogstgeplaatste teams uit de Keuken Kampioen Divisie spelen onderling om een plek in de finale. Uiteindelijk plaatsen vier teams zich voor de derde ronde, waarin wordt gestreden om twee plekken in de Eredivisie voor het seizoen 2019/20.

Programma play-offs

Maandag 6 mei: 1e ronde heenwedstrijden

Vrijdag 10 mei: 1e ronde returns

Donderdag 16 mei: halve finales heenwedstrijden

Zondag 19 mei: halve finales returns

Donderdag 23 mei: finales heenwedstrijden

Zondag 26 mei: finales returns