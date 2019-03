Stand Eredivisie na speelronde 27: Ajax heeft PSV in zicht na zege in topper

De titelstrijd in de Eredivisie ligt weer volledig open na speelronde 27. Ajax won in eigen stadion met 3-1 van PSV en verkleint de achterstand op de koploper zo tot op twee punten genaderd. AZ nam dit weekeinde de derde plaats van Feyenoord over door met 1-0 van FC Groningen te winnen, terwijl de Rotterdammers op bezoek bij FC Utrecht met 3-2 onderuit gingen.