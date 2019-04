Hoe de naaste belager van PSG vorig seizoen nog dreigde te degraderen

Naast aanstaande landskampioen Paris Saint-Germain ligt ook Lille OSC, geheel tegen de verwachtingen in, dit seizoen op koers voor een Champions League-ticket. De Noord-Franse club vocht de voorbije voetbaljaargang een verbeten degradatiestrijd uit, maar mag zich tegenwoordig, ondanks de achterstand van twintig punten, de grootste uitdager van het almachtige PSG noemen. Hoe kan het dat de huidige nummer twee van Frankrijk in slechts één seizoen tijd het degradatiespook heeft ingeruild voor een reële kans op kwalificatie voor de groepsfase van het miljardenbal?

Door Tim Siekman

Nadat Lille in 2000 terug wist te keren in de Ligue 1, behaalde de club regelmatig Europees voetbal. Hoogtepunt na de eeuwwisseling voor Lille was het seizoen 2010/11, toen de club kampioen werd met spelers als Eden Hazard, Moussa Sow en Gervinho in de gelederen. Na de landstitel gleed de club echter langzaam richting de grijze middenmoot, terwijl de ambitie juist was om structureel Champions League-voetbal te spelen. Gérard Lopez moest het tij keren. De Spaans-Luxemburgse zakenman werd in januari 2017, toen Lille een paar plekken boven de degradatiestreep bungelde, grootaandeelhouder en verving de inmiddels 71-jarige filmproducent Michel Seydoux, die de club na vijftien jaar goed wilde achterlaten.

De puissant rijke Lopez, voormalig eigenaar van renstal Lotus in de Formule 1, haalde in de eerste winterstop onder zijn leiding reeds zeven spelers, onder wie Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna, in een poging de weg omhoog in te slaan. Lille eindigde uiteindelijk als elfde, een tegenvallende prestatie gezien de vijfde plek een jaar eerder. Nadat Franck Passi het seizoen had afgemaakt bij Lille, werd hij assistent van de nieuwe hoofdtrainer Marcelo Bielsa. De Noord-Franse club gaf El Loco in de zomer volledige autonomie wat betreft de transfermarkt. De befaamde Luis Campos, die als technisch directeur van AS Monaco furore maakte, moest de excentrieke trainer van juiste aankopen voorzien. In totaal sloten tien, met name jonge spelers zich aan bij Lille. Transferuitgaven: een slordige zeventig miljoen euro.

Ex-trainer Marcelo Bielsa, eigenaar Gérard Lopez en huidige trainer Christophe Galtier.

Lopez wilde met de aanstelling van Bielsa en diens expertise terugkeren in de top van het Franse voetbal. Lille had een transformatie ondergaan, zo bleek uit de opstellingen van de laatste wedstrijd van vorig seizoen en het begin van voetbaljaargang 2017/18: alleen Ibrahim Amadou had zijn basisplek behouden. Het begin was rooskleurig, met een 3-0 overwinning op FC Nantes, maar al snel bleek dat de denkbeelden van Bielsa rampzalig uitpakten voor Lille. De Argentijnse oefenmeester opteerde voor de jeugd en zwaaide ervaring uit, met veel interne frictie en desastreuze resultaten tot gevolg. Na dertien competitieduels en slechts twaalf punten werd Bielsa in november geschorst. Vanaf december kreeg Christophe Galtier de taak degradatie af te wenden.

'Uitleg van Bielsa? Niets'

Het korte dienstverband van Bielsa liet zijn sporen na bij Lille. De trainer zette ervaren en zeer gewaardeerde krachten als doelman Vincent Enyeama, verdediger Marko Basa, middenvelder Rio Mavuba en buitenspeler Éric Bauthéac opzij en koos voor jong talent. Laatstgenoemde speler legde in gesprek met L’Équipe uit dat Bielsa op bikkelharde wijze twaalf spelers de deur wees toen de voetballers zich hadden gemeld voor de eerste training van het nieuwe seizoen. “Uitleg van Bielsa? Niets”, aldus Bauthéac. “Op de eerste dag spraken we 45 seconden en toen vertrok hij. We hebben hem nooit meer weer gezien. Ik zei tegen mezelf: Prima, hij wil de kleine twintigjarigen die hij makkelijk kan managen.”

Campos erkende na het vertrek van Bielsa in gesprek met RMC Sport dat Lille 'verkeerde keuzes' had gemaakt. “Daar kunnen we duidelijk over zijn. De eerste fout was de club praktisch in de handen van de voormalig trainer te leggen, zodat hij zijn eigen project kon opbouwen.” De technisch directeur wees naar de jeugdigheid van de ploeg. “Je kan een ploeg niet opbouwen zonder een ruggengraat met ervaren spelers die de talenten ondersteunen.” Campos vertelde dat eigenaar Lopez voortschrijdend inzicht kreeg. “Het werd hem duidelijk dat hij een kapitale fout had gemaakt. Dat is waarom het allemaal zo slecht eindigde. Hij weet dat de vorige coach niet goed voor de club en voor het project was.”

Onder opvolger Galtier ging het in het seizoen 2017/18 iets beter met Lille, maar de Franse trainer kon de degradatiezorgen lange tijd niet wegnemen. Vlak na het 1-1 gelijkspel tegen Montpellier op 10 maart 2018 in het Stade Pierre-Mauroy bestormden circa tweehonderd fans van de thuisploeg het veld en probeerden ze de eigen spelers aan te vallen. Heel Frankrijk was verbolgen over de wijze waarop de supporters hun frustraties uitten. “De fans reageerden alsof we al gedegradeerd waren”, reageerde aanvoerder Amadou. “Er zijn nog negen wedstrijden te gaan. Ja, we zijn teleurgesteld, maar ik kan hun reactie niet begrijpen.”

Naast de sportieve malaise kampte de club ook met financiële problemen. In de winterstop van seizoen 2017/18 mocht Lille geen inkomende transfers realiseren. Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG), dat ervoor moet zorgen dat de clubs in Frankrijk op een correcte manier bestuurd worden, stelde dat de investeringen van Lopez niet correct waren, mede doordat de eigenaar er niet in slaagde om aan te tonen dat hij de schulden en het verlies dat de club naar alle waarschijnlijkheid ging maken, kon opvangen. Bovendien eiste Bielsa achttien miljoen euro van Lille; dertien miljoen salaris tot 2019 en vijf miljoen schadevergoeding. De mogelijke doodsteek voor Lille bleef uit. Sterker nog: Bielsa moest Lille uiteindelijk 300.000 euro schadevergoeding betalen.

Enorme transformatie

In de zomer van 2018 gooide Lille het over een andere boeg. Nadat de club met een zeventiende plek ternauwernood degradatie wist te vermijden, besloot de technische leiding in samenspraak met Galtier de bezem door de selectie te halen. “We moesten flinke veranderingen aanbrengen in de kleedkamer”, zo stelde de trainer. Negen spelers werden verkocht, zoals Amadou, Kévin Malcuit, Lebo Mothiba en Yves Bissouma, om de schuldenlast te verminderen, terwijl anderen vertrokken 'omdat de houding niet juist was'. Galtier en Lille hadden echter geleerd dat louter jonge talenten niet voldoende waren voor een ploeg. Ervaren krachten als José en Rui Fonte, Loïc Rémy en Jérémy Pied, transfervrij of voor weinig geld gestrikt, bewezen al snel hun waarde.

Naast routiniers richtte Campos zich ook op talenten die goedkoop gehaald konden worden. De technisch directeur was bij AS Monaco verantwoordelijk voor de komst en ontwikkeling van spelers als Bernardo Silva, Fabinho, Thomas Lemar en Tiemoué Bakayoko en afgelopen zomer lijkt de Portugees wederom enkele groeibriljanten te hebben gecontracteerd. Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba, Zeki Celik en Rafael Leão doen het uitstekend in het shirt van les Dogues en worden zodoende ook in verband gebracht met verschillende topclubs in Europa. Het grootste toptalent bij de Noord-Franse club is volgens velen Nicolas Pépé, die Lille vorig seizoen met zijn goals en assists een enorme dienst bewees.

Nicolas Pépé: 'Vorig seizoen was zwaar voor mij, omdat je steeds verliest en de fans vijandig werden.'

De 23-jarige buitenspeler, dit seizoen in dertig competitiewedstrijden goed voor achttien doelpunten en tien assists, wordt door zijn wervelende spel in verband gebracht met diverse grootmachten. Manchester United, Arsenal, Paris Saint-Germain, Barcelona en Bayern München worden allemaal in verband gebracht met de elfvoudig Ivoriaans international, die voor naar verluidt tachtig miljoen euro Lille kan gaan verlaten. Pépé is blij dat hij vorig jaar niet van club is gewisseld, aangezien hij de fans van Lille nu waarschijnlijk gaat uitzwaaien na het behalen van Champions League-voetbal. “Vorig seizoen was zwaar voor mij, omdat je steeds verliest en de fans vijandig werden”, zei de smaakmaker onlangs bij beIN Sports.

“Die ervaring heeft me mentaal sterker gemaakt, waardoor ik dit seizoen nog beter kan presteren. Met de nieuwe aanwinsten hebben we een mix van jong en oud die vorig seizoen ontbrak. Vorig jaar hadden we zoveel jonge spelers die nog moesten aarden in de Ligue 1. Ik ook. Nu, met routiniers als José Fonte en Loïc Rémy, is het makkelijker”, aldus Pépé, die nog tot medio 2022 vastligt. Galtier weet dat zijn talentenvolle pupillen deze zomer Lille mogelijk gaan verlaten. De trainer is in ieder geval blij dat Pépé nog een jaar is gebleven. “Ik denk, gezien de gesprekken tussen de leiding en Nicolas, dat hij mag vertrekken deze zomer. Niet gratis, maar voor een aanzienlijk bedrag”, benadrukte de coach. “Grote clubs azen op hem. Ik hoop dat hij de juiste keus maakt.”