Heerenveen wint in extremis en voorkomt dieptepunt in clubhistorie

De ontmoeting tussen sc Heerenveen en Excelsior heeft zaterdagavond in extremis een winnaar opgeleverd. De teams van Jan Olde Riekerink en Adrie Poldervaart leken de wedstrijd in het Abe Lenstra Stadion met een doelpuntloos gelijkspel af te sluiten, maar in de extra tijd sloeg de thuisploeg toe: 1-0. Heerenveen voorkwam hoe dan ook dat men vijftien thuisduels op rij in de Eredivisie minstens één treffer moest incasseren. Dat zou een negatief clubrecord in Eredivisie-verband hebben betekend.

Heerenveen zette in de eerste minuten meteen de toon en was vooral gevaarlijk via Sam Lammers, die mooie duels met Thomas Oude Kotte uitvocht. De aanvaller kwam uiteindelijk niet verder dan een kopbal recht in de handen van Alessandro Damen. Excelsior kon daar in de eerste twintig minuten alleen een mislukte vrije trap van Luigi Bruins tegenoverstellen.

Na het levendige begin zakte het tempo ietwat en werd het duel in Friesland wat gezapiger. Heerenveen had moeite om er met individuele acties door te komen en ondervond dat het team van Adrie Poldervaart qua organisatie vrij goed stond. Toch kwam Excelsior enkele minuten voor rust goed weg. Na een indraaiende vrije trap kopte Daniel Höegh de bal van een meter of twee op de lat en zodoende ging de teams met een 0-0 stand de rust in.

Heerenveen zocht ook in het tweede bedrijf op de helft van Excelsior naar ruimte, maar dat leidde niet tot grote kansen. De beste kans was weer voor Höegh, na een mislukt schot van Jizz Hornkamp. Damen kon de inzet uit de hoek duiken. Excelsior kreeg naarmate de tweede helft vorderde, het idee dat er wellicht meer te halen viel. Een hard schot van Oude Kotte, vanaf een meter of dertig, moest door Warner Hahn uit de hoek worden gehaald.

Hahn moest niet veel later opnieuw in actie komen, toen Mikael Anderson een bal via de hak van Marcus Edwards ontving en het leer recht op de doelman afschoot. Dertien minuten voor tijd waren de Rotterdammers weer dicht bij een doelpunt: een schot van Edwards ging voorlangs. In de slotfase ging het duel toch nog heen en weer. Lammers had meer moeten doen met een voorzet van Pelle van Amersfoort, die in de 78e minuut was ingevallen voor Stijn Schaars, en na een indraaiende vrije trap van Ryan Koolwijk keerde Hahn met zijn voeten een kopbal van Jurgen Mattheij.

In de extra tijd schoot Van Amersfoort de bal via de binnenkant van de paal binnen en trok Heerenveen toch aan het langste eind. Dat was echter ook aan Hahn te danken. De doelman redde in de extra tijd nog op een inzet van Ali Messaoud.