United krijgt concurrentie van Juventus en Atlético

Lazio wil komende zomer een nieuwe verdediger vastleggen en kijkt daarom rond in de Ligue 1. Diego Carlos van FC Nantes staat inmiddels hoog op het verlanglijstje, maar de Braziliaan ligt nog een tijdje vast in het Stade de la Beaujoire. (Corriere dello Sport)

Ook Sidnei Rechel is een optie voor Lazio als het gaat om defensieve versterkingen. De verdediger verruilde Deportivo de La Coruña afgelopen zomer voor Real Betis en kan na een jaar alweer verkassen naar de hoofdstad van Italië. (Corriere dello Sport)

De verdediger, die bij Benfica een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract heeft, wordt ook begeerd door Juventus en Atlético Madrid.