Dinsdag, 26 Maart 2019

AS Roma informeert naar 'Ajax-target' Todibo

Juventus heeft nog altijd belangstelling voor Lorenzo Pellegrini. De middenvelder, die bij AS Roma een afkoopclausule van 28 miljoen euro in zijn contract heeft staan, heeft zich ook bij AC Milan in de kijker gespeeld. (Diverse Italiaanse media)

Mino Raiola en AC Milan naderen een akkoord over een contractverlenging van Gianluigi Donnarumma. Indien beide partijen het eens worden, zet de sluitpost zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot medio 2024. (Corriere dello Sport)

Jean-Clair Todibo, eerder deze week genoemd als wisselgeld in een eventuele transfer van Matthijs de Ligt, staat in de belangstelling van AS Roma. De Romeinen hebben Barcelona op de hoogte gebracht van de interesse voor de verdediger. (Mundo Deportivo)

Riccardo Montolivo komt bij AC Milan niet langer in de plannen voor en is in het bezit van een aflopende verbintenis. Parma, Sassuolo en Bologna willen de middenvelder na dit seizoen graag binnenhalen. (La Gazzetta dello Sport)

Bij Tottenham Hotspur is men voorzichtig bezig met de opvolging van Hugo Lloris. Thomas Strakosha heeft zich bij the Spurs in de kijker gespeeld, al wil Lazio een bedrag van veertig miljoen euro aan de doelman overhouden. (Il Messaggero)