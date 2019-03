Michael Mols greep naast ‘type Luis Suárez’: ‘Wij konden hem niet betalen’

Michael Mols baalt dat Alfredo Morelos momenteel niet in de Eredivisie actief is. De oud-international is fan van de aanvaller van Rangers FC en had de Colombiaan als scout van FC Utrecht meerdere keren bekeken. De 22-jarige spits verkaste in de zomer van 2017 voor 1,2 miljoen euro van HJK Helsinki naar Schotland, tot ongenoegen van Mols.

Morelos staat bekend om zijn temperament en heeft dit seizoen al negentien gele kaarten en ook vier rode kaarten gehad. Mols vergelijkt de Colombiaan dan ook een beetje met Luis Suárez. “Ik werk als scout voor FC Utrecht en Morelos was een paar jaar geleden in beeld bij ons. Wij konden hem niet betalen. Het geldt nu echt als een koopje voor Rangers FC, gezien de transferbedragen tegenwoordig.”

“Alfredo is nog jong en moet nog verbeteren. Als hij zijn temperament onder controle kan houden en het op een juiste manier kan gebruiken, kan hij de volgende stap maken”, vervolgt Mols tegenover de Daily Record. “Hij is erg gevaarlijk als hij zich in de zestien meter begeeft. Ik vergelijk hem graag met Suárez, eveneens Zuid-Amerikaan. Die heeft dezelfde trekjes.”

“Suárez heeft enkele domme dingen gedaan, zoals bijten. Morelos heeft zulke dingen niet gedaan, maar hij heeft wel maniertjes die gewoon punten kosten. Hij zal moeten leren. Je ziet nu dat Suárez geen domme dingen meer doet. Je ziet ook wel het verschil als Morelos niet meedoet bij Rangers FC”, besluit Mols over Morelos, die nog tot medio 2023 vastligt bij Rangers FC.