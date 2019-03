Löw waakzaam voor één Oranje-international: ‘We moeten goed uitkijken’

Joachim Löw ziet de wedstrijd tussen Oranje en Duitsland van zondagavond met vertrouwen tegemoet. Op de persconferentie vertelt de bondscoach van Die Mannschaft 'zeker geen slecht gevoel' te hebben over het EK-kwalificatieduel, al zit de 3-0 nederlaag in Amsterdam van oktober 2018 nog vrij vers in het geheugen bij Löw en consorten.

Duitsland kende geen goede generale repetitie, want men kwam woensdag niet voorbij Servië in een vriendschappelijke interland (1-1). In die wedstrijd ontbraken veteranen Mats Hummels, Thomas Müller en Jérôme Boateng, die van Löw te horen hebben gekregen dat er geen toekomst voor ze is bij de nationale ploeg. De keuzeheer wil zijn elftal verjongen. "Daardoor heeft Nederland een ploeg die misschien beter op elkaar ingespeeld is", erkent Löw tijdens het persmoment.

"Zij zijn bezig aan een serie goede resultaten en de stemming rond de ploeg is heel goed. We hebben in oktober met 3-0 verloren in Amsterdam. Maar het gelijkspel in Gelsenkirchen heeft mij vertrouwen gegeven", doelt hij op de 2-2 remise in november, ook in het kader van de Nations League. Löw laat verder weten dat Leroy Sané en Serge Gnabry fit genoeg zijn om te spelen tegen Nederland. Bovendien zullen Toni Kroos en Marco Reus, die tegen Servië geen basisplek hadden, aan de aftrap verschijnen.

Bij Duitsland is men waakzaam voor Virgil van Dijk, die in de laatste twee onderlinge duels tot scoren kwam. De aanvoerder van Oranje kopte donderdag bovendien nog een treffer tegen de touwen in het duel met Wit-Rusland (4-0) en deed anderhalve week geleden hetzelfde voor Liverpool tegen Bayern München in de Champions League. "Hij kan goed koppen. We moeten uitkijken met standaardsituaties", weet Löw, die nog niet verklapt of hij Oranje met vier of vijf verdedigers gaat bestrijden.