Zaterdag, 23 Maart 2019

PSG identificeert opvolger voor Mbappé of Neymar

Naast Kieran Trippier mag ook Serge Aurier vertrekken bij Tottenham Hotspur. Everton zou momenteel de voornaamste kandidaat zijn om eerstgenoemde voor een bedrag van 23 miljoen euro op te pikken. (The Sun)

Barcelona is bereid om mee te werken aan een vertrek van Philippe Coutinho, maar alleen als er een bedrag van honderd miljoen euro op tafel komt. Manchester United is één van de clubs met belangstelling voor de Braziliaan. (Daily Express)

Als Kylian Mbappé of Neymar wordt weggekaapt door Real Madrid, heeft Paris Saint-Germain al een alternatief op het oog. Les Parisiens zullen dan honderd miljoen euro op tafel leggen om Antoine Griezmann over te nemen van Atlético Madrid. (Daily Mail) zullen dan honderd miljoen euro op tafel leggen om Antoine Griezmann over te nemen van Atlético Madrid.

Manchester United geeft niet op in de strijd om Kalidou Koulibaly. Napoli kan binnen afzienbare tijd een nieuw telefoontje van the Red Devils verwachten, aangezien Ole Gunnar Solskjaer al bezig is met volgend seizoen. (Daily Mirror)

Liverpool is geïnteresseerd in Callum Hudson-Odoi, maar lijkt kansloos in de strijd om de aanvaller. Chelsea is geenszins van plan om zijn groeibriljant naar een competitiegenoot te laten vertrekken. (Daily Mail)