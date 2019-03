‘Real Madrid vreest naast Hazard te grijpen en ziet alternatief in Londen’

Eden Hazard wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid en de Belgisch international zou de gedroomde aanvallende versterking voor aankomende zomer zijn. De kans is echter aanwezig dat Chelsea niet bereid is om mee te werken aan een vertrek van zijn sterspeler, waardoor de Koninklijke zich genoodzaakt ziet om verder te kijken.

Het doorgaans goed ingevoerde Sky Sports weet donderdagmiddag te melden dat the Blues eerder deze maand een bod van zeventig miljoen euro uit Madrid van tafel hebben geveegd. Hazard beschikt weliswaar over een na volgend seizoen aflopend contract, waardoor hij over een jaar gratis de deur uit kan lopen. Chelsea kan vanwege een transferverbod aankomende zomer echter geen vervanger halen en is daarom mogelijk bereid zijn verlies te nemen. De Engelsen zouden dan ook minstens het dubbele willen ontvangen van wat Real tot nu toe geboden heeft.

De Spaanse grootmacht lijkt echter niet van plan om zijn transferrecord te verbreken voor een speler die een jaar later waarschijnlijk gratis op te halen is en heeft nu een alternatief geïdentificeerd in Londen. Felipe Anderson van West Ham United zou volgens Zinédine Zidane en de beleidsbepalers in het Santiago Bernabéu namelijk ook een goede versterking zijn. De Braziliaan is bovendien naar verwachting voor een bedrag dat rond de 75 miljoen euro ligt op te halen en valt daarmee een stuk goedkoper uit dan Hazard.

Als West Ham de 25-jarige Anderson aankomende zomer voor een dergelijke som verkoopt, maakt de club binnen een jaar een mooie winst op zijn speler. The Hammers betaalden Lazio in de zomer van 2018 immers 38 miljoen euro voor de enkelvoudig international van Brazilië, die tot nu toe in alle 31 wedstrijden die West Ham in de Premier League speelde in actie kwam. In die duels was hij goed voor acht goals en zes assists, al staat hij wel nog droog in 2019.