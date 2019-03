Moeder Sala roept Cardiff op te betalen: ‘Deze behandeling verdient hij niet’

De moeder van Emiliano Sala heeft Cardiff City in een emotioneel interview opgeroepen om FC Nantes alsnog te betalen voor haar zoon. De Argentijnse profvoetballer kwam in januari van dit jaar om het leven toen zijn vliegtuig neerstortte terwijl hij onderweg was van Nantes naar zijn nieuwe club in Wales. Het lichaam van Sala werd in februari gevonden in het Kanaal en sindsdien zijn beide clubs verwikkeld in een juridische strijd om de transfersom. "Emiliano heeft voor het oog van iedereen getekend, dus ze zullen moeten betalen", roept Mercedes Taffarel op in L'Équipe.

Taffarel is niet te spreken over de manier waarop Cardiff City zich opstelt. "Of ik dit zie als een teken van disrespect richting mij familie? Ja, dat denk ik wel", vertelt de moeder in de Franse sportkrant. "Het zou een ander verhaal zijn als hij niet getekend zou hebben. Het is duidelijk dat ik erg boos ben. Ze hebben niet goed voor hem gezorgd. Een speler die zoveel geld waard is. Ze hebben hem behandeld op een manier die hij niet verdiend. Zijn handtekening kan niet worden uitgegumd."

Het onderzoek naar de oorzaak van het vliegtuigongeluk loopt nog altijd. "Ik heb al verschillende dingen gehoord", vervolgt Taffarel. "Mensen zeggen dat de piloot niet op is komen dagen en dat er zomaar een vervanger kwam, en ga zo maar door. Er zijn veel vragen die we hebben gesteld aan de Britse politie, maar we hebben nog altijd geen antwoorden gekregen. Ik wil gerechtigheid voor mijn zoon. We willen weten onder welke omstandigheden hij is omgekomen."

Cardiff City nam Sala eerder dit jaar voor ruim negentien miljoen euro over van Nantes. Nadat hij in Frankrijk afscheid had genomen van zijn ploeggenoten nam hij het vliegtuig naar Wales. Daar kwam de spits echter nooit aan en vooralsnog weigeren the Bluebirds het transferbedrag over te maken. "Natuurlijk hebben ze een eigen onderzoek opgezet om uit te zoeken wat er gebeurd is, dat is logisch. Maar ze moeten hun woord respecteren", vindt moeder Mercedes.