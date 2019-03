Oude bekende van AZ en Jong Oranje leidt eerste EK-kwalificatieduel Oranje

Davide Massa heeft donderdagavond de leiding over de eerste EK-kwalificatiewedstrijd van Oranje tegen Wit-Rusland. Het is de eerste keer dat de 37-jarige Italiaan een duel van het Nederlands elftal onder zijn hoede heeft. Massa floot al weleens een wedstrijd van AZ in de groepsfase van de Europa League.

In seizoen 2016/17 leidde de Italiaan de wedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en AZ (0-0) in goede banen. Sinds 2014 is Massa actief op het Europese podium en dit seizoen was hij voor het eerst actief in de groepsfase van de Champions League. De arbiter had de leiding over de duels tussen FC Porto en Lokomotiv Moskou (4-1) en Club Brugge en Atlético Madrid (0-0). Verder floot Massa eerder dit seizoen in de Europa League en de Nations League.

In 2015 had Massa al eens een duel van Jong Oranje, dat destijds met 0-1 won van Jong Turkije, onder zijn hoede. Nu staat de bankier uit Imperia, dat vlakbij de grens met Frankrijk ligt, komende donderdag voor het eerst in De Kuip, waar hij gebruik kan maken van doellijntechnlogie. Massa wordt in Rotterdam bijgestaan door grensrechters Filippo Meli en Alessandro Costanzo, terwijl Daniele Doveri als vierde man zal opereren.