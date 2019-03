Vraagprijs voor Edinson Cavani ligt op straat

AS Roma denkt aan een oude bekende als opvolger van Monchi: Walter Sabatini. De nu technisch directeur van Sampdoria was tussen 2011 en 2016 al werkzaam voor de club uit Rome. (Diverse Italiaanse media)

Alexandre Pato wil zijn loopbaan uitsluitend in zijn vaderland Brazilië vervolgen. De aanvaller kocht afgelopen week zijn doorlopende contract met het Chinese Tianjin Tianhai af. (Diverse Braziliaanse media)

Robin van Persie en Feyenoord zijn in gesprek over een functie na dit seizoen. Van Persie zou specialistentrainer kunnen worden en dit mogelijk combineren met de functie van analist op de Engelse televisie. (FOX Sports)

(The Sun)

Het contract van Christian Eriksen loopt over vijftien maanden af, maar Tottenham Hotspur verlangt de hoofdprijs. Real Madrid heeft te horen gekregen dat de Deen tegen betaling van 225 miljoen euro kan worden overgenomen. (The Sun)