Real gaat openingsbod van 78 miljoen uitbrengen

Nadat hij Oldham Athletic al na 31 dagen achter zich liet, kan Paul Scholes terugkeren bij Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer wil de oud-middenvelder graag een functie binnen de club aanbieden. (The Sun)

Na de verloren heenwedstrijd tegen Stade Rennes in de achtste finales van de Europa League heeft Arsenal met Ismaila Sarr gesproken. De aanvaller bevindt zich al langere tijd op de radar bij the Gunners . (Daily Mail)

Henk de Jong gaat na het weekeinde om de tafel met SC Cambuur. De kans is groot dat in de dagen erna al een akkoord wordt gesloten tussen de club en de huidige oefenmeester van De Graafschap. (Omroep Gelderland)