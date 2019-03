Sarri vol lof na galavoorstelling: ‘Hij kan één van de beste van Europa worden’

Chelsea plaatste zich donderdagavond met speels gemak voor de kwartfinales van de Europa League. The Blues wonnen in Oekraïne met 0-5 van Dinamo Kiev, hetgeen na de 3-0 zege uit de heenwedstrijd ruim voldoende was voor het bereiken van de laatste acht. Maurizio Sarri is na afloop te spreken over het optreden van zijn ploeg en looft in het bijzonder twee spelers.

Met name het spel van Ruben Loftus-Cheek kon rekenen op de goedkeuring van de Chelsea-manager. "Loftus-Cheek heeft een enorm groot potentieel. Hij is fysiek en technisch enorm sterk en wordt tactisch ook steeds beter. Hij kan één van de beste middenvelders van niet alleen Engeland, maar heel Europa worden”, vertelt de Italiaanse oefenmeester in gesprek met BT Sport.

Loftus-Cheek stond in het NSC Olimpiyskiy negentig minuten binnen de lijnen en verzorgde de assist bij de openingstreffer van Olivier Giroud. Laatstgenoemde was goed voor een hattrick; de overige treffers kwamen op naam van Marcos Alonso en Callum Hudson-Odoi. "Hij speelde zeer goed", vertelt Sarri over Hudson-Odoi. "Met name in de tweede helft speelde hij goed, omdat we de ruimte wisten te vinden. In de ruimte is Callum natuurlijk een geweldige speler. Ik ben blij voor hem, maar hij moet met beide benen op de grond blijven staan."

Sarri heeft geen voorkeur bij de loting voor de kwartfinales, maar zegt zijn ex-club Napoli, dat zich ten koste van Red Bull Salzburg bij de laatste acht schaarden, voorlopig liever te ontlopen. "Ik speel liever in de finale tegen Napoli. Ten eerste, omdat dat zou betekenen dat wij in de finale staan. En ten tweede, omdat dat zou betekenen dat Napoli in de finale staat. Jullie kennen mijn relatie met de stad en de mensen. Het zou voor mij erg moeilijk zijn om in Napels tegen Napoli te spelen."