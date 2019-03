Stand Eredivisie na speelronde 25: subtoppers spelen massaal gelijk

PSV en Ajax hebben in speelronde 25 van de Eredivisie beide geen fout gemaakt. De koploper uit Eindhoven won zaterdagavond op eigen veld met 2-0 van NAC Breda, terwijl de Amsterdammers een dag later met 4-0 zegevierden over Fortuna Sittard. Daardoor blijft het verschil op de ranglijst tussen beide titelrivalen vijf punten, al heeft Ajax nog wel een wedstrijd tegoed. Subtoppers Feyenoord, AZ, Vitesse, FC Utrecht en Heracles Almelo speelden deze speelrondes alle gelijk.