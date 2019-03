FC Emmen knokt zich naar resultaat in enerverend duel met Heracles

FC Emmen heeft zondagmiddag een punt overgehouden aan het duel met Heracles Almelo. De ploeg van Dick Lukkien kwam in de eerste helft op achterstand en kon de vele kansen niet afmaken. Diep in het tweede bedrijf wisten de Drentenaren alsnog toe te slaan, waardoor FC Emmen een belangrijk punt pakt in de strijd tegen degradatie: 1-1. FC Emmen en Heracles blijven door de remise respectievelijk op de zestiende en zevende plek in de Eredivisie steken.

FC Emmen was in de eerste helft de dominante partij, maar het was de ploeg van trainer Frank Wormuth die met een voorsprong ging rusten. Na ruim een kwartier spelen was Adrián Dalmau verantwoordelijk voor de enige treffer in het eerste bedrijf. Bij een hoekschop belandde de bal achterin op het hoofd van Maximilian Rossmann, die het leer richting de vrijstaande Dalmau begeleidde. De aanvaller maakte vervolgens van dichtbij de openingstreffer: 0-1.

De thuisploeg ging na de tegenvaller stug door met kansen produceren, onder meer via Anco Jansen, Jafar Arias en Caner Cavlan. Doelman Janis Blaswich wist zijn doel echter knap schoon te houden, waardoor FC Emmen met lichte frustraties ging rusten. In de tweede helft had de formatie van Lukkien wel een voordeel ten opzichte van Heracles, aangezien vlak voor de pauze aanvoerder Tim Breukers binnen enkele minuten twee keer geel ontving van scheidsrechter Siemen Mulder en zodoende van het veld werd gestuurd.

Heracles trok zich in het begin van de tweede helft terug tot het eigen strafschopgebied, waardoor FC Emmen weinig ruimte had om iets te creëren. Na bijna een uur spelen had Michael de Leeuw een enorme mogelijkheid, maar de winteraanwinst stuitte van dichtbij op Blaswich. Op een gegeven moment werd het speelgerei op De Oude Meerdijk soms veranderd in een oranje bal, aangezien het hevig begon te sneeuwen in Emmen.

FC Emmen kon geen vuist maken, terwijl Heracles loerde op de counter. Bij tijd en wijle werd de uitploeg gevaarlijk via een tegenaanval, maar doelman Kjell Scherpen kreeg geen tegendoelpunt meer om de oren. Vlak voor tijd wist de thuisploeg alsnog te scoren via Sven Braken, die van dichtbij raak kopte. Het thuispubliek hoopte daarna nog op meer voor FC Emmen, maar Heracles hield na de 1-1 stand.