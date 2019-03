Sjaak Swart ziet duidelijk obstakel: ‘Dat is lastig voor een jong Ajax’

Sjaak Swart verwacht dat het jonge Ajax moeite zal hebben zich staande te houden in het machtige Santiago Bernabéu. "Dat stadion maakt het dat je minder bent dan de tegenpartij. Daar moet je echt een paar keer gespeeld hebben voordat je denkt: laat dat publiek en die spelers maar komen. Dat gevoel moet je krijgen." Ajax speelt dinsdag in Madrid de return in de achtste finales van de Champions League tegen de regerend Europees kampioen. Met voormalig Ajax-spelers Sjaak Swart en Martijn Reuser blikt DAZN vooruit op die wedstrijd.

Door Peter van Drunen

De laatste zeven ontmoetingen met de Koninklijke eindigden in een deceptie voor Ajax. Toch kan de ploeg van Erik ten Hag inspiratie putten uit de reeks van de periode daarvoor, toen de Amsterdammers de overhand hadden. Tussen 1967 en 1995 won Ajax namelijk vier van de zes wedstrijden van de Spaanse grootmacht.



In de video hierboven delen Sjaak Swart en Martijn Reuser hun mooiste herinneringen over de Europese kraker tegen Real Madrid.

Reuser won in 1995 de Champions League met Ajax. Na dat seizoen vertrokken sleutelspelers Frank Rijkaard en Clarence Seedorf, maar de resultaten hadden daar nauwelijks onder te lijden. Ajax won niet alleen in Amsterdam, maar ook op overtuigende wijze in Madrid (0-2) van de Koninklijke. "We kregen zelfs applaus van de aanhang van Real", blikt de door blessures getergde oud-speler terug.

De voormalig middenvelder moest zijn plaats in het elftal afstaan aan jongeling Kiki Musampa, die daarvoor nog geen enkele wedstrijd in de basis had gespeeld. De Congolese Nederlander draaide vervolgens moeiteloos mee in de geoliede machine van Van Gaal en stal zelfs regelmatig de show in de volgepakte voetbaltempel. "Ondanks dat ik teleurgesteld was dat ik niet speelde, genoot ik stiekem wel van ons spel", zegt Reuser, die een minuut voor het einde voor Musampa binnen de lijnen kwam.