‘Het spel van Matthijs de Ligt was vroeger niet om aan te zien’

Simon Tahamata droeg in het verleden als speler vier jaar het tenue van Ajax en de voormalige aanvaller is inmiddels alweer bezig aan zijn tweede periode als jeugdtrainer op De Toekomst. De 62-jarige Tahamata werkte tussen 2004 en 2009 al met de talenten van de Amsterdammers en keerde na een avontuur bij Al-Ahli in 2014 terug bij Ajax.

Tijdens zijn huidige dienstverband zag hij een flink aantal talenten langskomen die het inmiddels tot de selectie van het eerste hebben geschopt: “Ik heb veel gewerkt met Matthijs de Ligt, Carel Eiting, Donny van de Beek, Noussair Mazraoui en ook Dani de Wit. Die is ook weleens binnengevallen”, vertelt hij in de Ajax Podcast.

Tahamata heeft het idee dat hij onder meer de huidige aanvoerder van de huidige nummer twee van de Eredivisie veel heeft bijgebracht: “Als je De Ligt nou eens neemt. Vroeger was het niet om aan te zien, technisch niet. En nu is het een volwassen vent geworden”, vervolgt Tahamata zijn verhaal.

De techniektrainer denkt dat De Ligt mede vanwege zijn leergierige houding inmiddels is uitgegroeid tot een ‘complete verdediger’: “Hij pikt altijd wat op, maar hij weet de basis. Dat is verdedigen. Dat kan niemand hem afpakken of leren. En hij vindt het ook leuk om andere dingen te leren”, vervolgt hij zijn verhaal. Die vaardigheden helpen De Ligt nu in zijn spel, zo ziet ook Tahamata: “Want als je opkomt, zou het wel fijn zijn als je iemand uit kan kappen.”