Routinier van Turkse laagvlieger snijdt tegenstanders met scheermes

Mansur Çalar heeft zondag voor ophef gezorgd in Turkije. Op televisiebeelden is te zien hoe de 33-jarige middenvelder van het op het derde niveau acterende Amed SK tijdens een wedstrijd tegen Sakaryaspor enkele tegenstanders te lijf gaat met een scheermes.

De beelden laten zien dat Çalar het scheermes aan het begin van de wedstrijd in zijn handen heeft verstopt en vervolgens in het voorbijgaan onder meer Sakaryaspor-aanvoerder Ferhat Yazgan in zijn bil steekt. Spelers van Sakaryaspor hebben na de wedstrijd foto's op social media gedeeld waaruit blijkt dat verder Haci Ömer Dogru, Dilaver Güçlü en Tevfik Köse snijwonden aan hun hals, gezicht, armen en benen hebben opgelopen.

Na het incident ontstaat er een opstootje en moet scheidsrechter Ferhan Kestanlioglu ingrijpen. Sakaryaspor heeft inmiddels een klacht ingediend bij de Turkse bond, terwijl leden van de medische staf samen met advocaten van de club zijn afgereisd naar het politiebureau om daar aangifte te doen.